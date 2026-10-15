Ватикан сообщил новые подробности о состоянии Папы Римского после операции на легком

Папа Римский Лев XIV продолжает восстанавливаться после операции по удалению злокачественной опухоли легкого. В четверг, 15 октября, врачи сообщили о положительных результатах обследований: рентген показал хорошее восстановление оперированного легкого, а послеоперационный период протекает нормально, сообщает Vatican News.

По информации пресс-службы Святого престола, 71-летний понтифик благополучно провел вторую ночь в римской больнице Джемелли. Утром он самостоятельно встал и позавтракал.

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В новом медицинском бюллетене врачи Луиджи Карбоне и Стефано Маргаритора сообщили, что результаты плановых обследований соответствуют норме. Папа уже самостоятельно занимается повседневными делами и продолжает курс физиотерапии, включающий дыхательные и двигательные упражнения.

Операция состоялась во вторник, 13 октября. Хирурги удалили нижнюю долю правого легкого, в которой была обнаружена опухоль. Исследование тканей непосредственно во время вмешательства подтвердило предварительный диагноз - аденокарцинома легкого, одна из наиболее распространенных форм рака легких.

Само хирургическое вмешательство продолжалось около полутора часов, а общее время пребывания понтифика в операционной составило примерно три часа. По сообщению Ватикана, операция прошла успешно, без осложнений.

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Уже на следующий день Лев XIV начал ходить по палате, приступил к дыхательной физиотерапии и вернулся к обычному питанию. Во второй половине дня 14 октября он вместе с другими священнослужителями совершил мессу в специально подготовленном помещении больницы.

По данным Associated Press, 15 октября понтифик также возобновил часть рабочих обязанностей и встретился с одним из высокопоставленных сотрудников Ватикана.

Предполагается, что Лев XIV проведет в больнице около недели. Его публичные аудиенции отменены до 20 октября.

Врачи продолжают исследование удаленных тканей, результаты которого помогут определить, потребуется ли дальнейшее лечение. Пока Ватикан не сообщал о стадии заболевания и необходимости дополнительной терапии.