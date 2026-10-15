В Финляндии предложили выходить на пенсию в 70 лет. Коснется ли эта идея Латвии?

Финские чиновники предложили постепенно повысить минимальный возраст выхода на пенсию до 70 лет. Идея вызвала возражения профсоюзов, однако законом пока не стала. В Латвии пенсионный возраст остаётся на уровне 65 лет, а утверждённого графика его дальнейшего повышения нет.

Предложение о повышении пенсионного возраста содержится в опубликованных 7 октября рекомендациях чиновников Министерства финансов Финляндии по экономической политике на следующий парламентский срок.

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Согласно предложенной схеме, для каждой следующей возрастной группы минимальный возраст выхода на пенсию увеличивался бы на полгода - до достижения 70 лет. По оценке авторов, это могло бы увеличить число работающих на 50–120 тысяч человек. Однако речь идёт о предложении для обсуждения, а не о решении, которое уже меняет условия выхода на пенсию. Об этом сообщает финская общественная телерадиокомпания Yle.

Почему в Финляндии спорят об этой идее

Профсоюзное объединение STTK выступило против предложения. Его руководитель Эльсе-Май Кирвесниеми считает, что пенсионную систему не следует использовать как инструмент решения проблемы государственного долга.

В STTK подчёркивают: повышение установленного законом возраста само по себе не гарантирует, что люди смогут дольше работать. Для этого нужны рабочие места, возможность переобучения и условия труда, позволяющие сохранять здоровье. По мнению объединения, быстрых бюджетных сбережений такая мера не даст, а основные последствия почувствуют молодые поколения.

При этом пенсионный возраст в Финляндии уже зависит от года рождения. Для родившихся в 1962–1964 годах минимальная граница составляет 65 лет, а для родившихся с 1965 года предусмотрена её связь с ожидаемой продолжительностью жизни. Поэтому новый спор касается ускоренного повышения возраста, а не первого введения такого механизма.

Какие правила действуют в Латвии

В Латвии с 1 января 2025 года общий пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 65 лет. Для назначения государственной пенсии по старости необходим страховой стаж не менее 20 лет.

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На этом завершилось постепенное повышение возраста с 62 до 65 лет, которое проводилось с 2014 года. Продолжения этого графика - до 67 или 70 лет - действующий закон «О государственных пенсиях» не содержит.

Сохраняется возможность оформить пенсию досрочно - с 63 лет при страховом стаже не менее 30 лет. Но до достижения общего пенсионного возраста выплачивается 50% назначенной пенсии. Если получатель досрочной пенсии работает и подлежит обязательному социальному страхованию, её выплату на этот период прекращают.

После достижения 65 лет можно одновременно работать и получать пенсию по старости в полном назначенном размере. Для отдельных категорий жителей предусмотрены особые условия более раннего выхода на пенсию.

Могут ли пенсионный возраст в Латвии повысить позднее?

Для этого потребуется новое решение латвийского законодателя и изменение закона. Автоматического повышения общего пенсионного возраста вслед за продолжительностью жизни нынешние правила не предусматривают.

В разъяснении от 4 сентября 2026 года LV portāls прямо указал, что в законе нет норм о дальнейшем повышении возраста и на тот момент отсутствовали законодательные инициативы о его пересмотре. В проверенных источниках подтверждения нового решения о переходе на 67 или 70 лет не обнаружено.

Это не исключает будущей политической дискуссии. Но сейчас называть конкретный новый возраст или дату его введения в Латвии оснований нет. Например, для человека 1966 года рождения по действующему закону общий возраст выхода на пенсию наступит в 2031 году - в 65 лет, при наличии необходимого стажа. Финское предложение этот порядок не меняет.