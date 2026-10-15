В Дании роботов учат раскладывать продукты по полкам - работать они будут ночью

В супермаркете Føtex в датском Люнгбю, к северу от Копенгагена, испытывают человекоподобных роботов. Их учат пополнять полки после закрытия магазина, чтобы освободить сотрудников от части рутинной работы.

Проект развивают датская компания HIVE Robots и сеть Føtex, принадлежащая крупнейшей торговой группе Дании Salling Group. О многолетнем сотрудничестве они объявили в марте 2026 года. Первые испытания решили проводить ночью, когда в магазинах нет покупателей.

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Пока роботам помогает человек. Оператор надевает очки виртуальной реальности и с помощью ручных контроллеров управляет движениями машины - например, показывает, как взять упаковку макарон и поставить её на полку. Эти действия записывают и используют для обучения: в дальнейшем робот должен выполнять знакомые задачи самостоятельно.

Сами машины производит китайская компания Unitree, а HIVE Robots разрабатывает программное обеспечение и занимается их обучением. Человекоподобная конструкция позволяет испытывать их в обычном магазине, рассчитанном на людей.

Однако по скорости роботы пока уступают сотрудникам. К началу 2027 года разработчики рассчитывают научить их самостоятельно выкладывать отдельные виды товаров. Магазинам планируют предлагать такую услугу с почасовой оплатой, сообщает Euronews.

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Зачем это супермаркетам

По оценке Føtex, выкладка и пополнение товаров занимают 40–50% рабочего времени персонала. В компании рассчитывают передать машинам часть этих задач, чтобы сотрудники могли больше времени уделять покупателям.

Операционный директор сети Саймон Кудск допускает, что внедрение роботов во всех магазинах Føtex может занять до пяти лет. В перспективе их также хотят научить находить неправильно расставленные товары, убирать пустые коробки и проверять сроки годности. Пока это планы дальнейшего развития проекта.

Есть ли связь с Латвией

Salling Group также принадлежит сеть Rimi: покупка её бизнеса в странах Балтии завершилась в июне 2025 года. Однако рассмотренные сообщения о роботах касаются датской Føtex - сроков или планов их внедрения в латвийских магазинах Rimi в них нет.