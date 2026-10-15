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Трамп отказался показывать в прямом эфире казнь бывшего военного, убившего 13 человек

Трамп отказался показывать в прямом эфире казнь бывшего военного, убившего 13 человек

Президент США Дональд Трамп отменил решение о прямой трансляции казни бывшего военного психиатра Нидаля Малика Хасана, приговоренного к смертной казни за массовое убийство на военной базе Форт-Худ в Техасе.

Исполнение приговора назначено на 3 декабря 2026 года, однако наблюдать за ним смогут только близкие родственники погибших, сообщает Reuters.

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Ранее Пентагон объявил, что казнь через расстрел будет транслироваться в интернете. Министр обороны США Пит Хегсет объяснял это намерением показать, какие последствия ожидают людей, совершивших подобные преступления.

Однако предложение вызвало резкую критику со стороны политиков, религиозных деятелей, правозащитников и представителей военного сообщества. Против трансляции выступили даже некоторые сторонники смертного приговора.

15 октября Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что решил отказаться от публичного показа

По словам президента, трансляция могла бы стать мощным сдерживающим фактором и продемонстрировать всему миру, как США поступают с террористами. Вместе с тем он признал, что многие люди не хотели бы наблюдать за смертью осужденного.

«Он будет казнен, как и запланировано, через расстрел, но событие не будет транслироваться», - заявил Трамп.

При этом президент подчеркнул, что ближайшие родственники жертв смогут лично присутствовать при исполнении приговора, если пожелают.

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5 ноября 2009 года майор американской армии Нидаль Малик Хасан открыл стрельбу в медицинском центре военной базы Форт-Худ в штате Техас. В результате погибли 13 человек, еще 32 получили ранения.

На момент нападения Хасану было 39 лет. Он работал военным психиатром и должен был отправиться на службу в Афганистан.

Во время судебного процесса Хасан не отрицал, что совершил нападение. Свои действия он объяснял религиозными мотивами и желанием помешать отправке американских военнослужащих в Афганистан.

В августе 2013 года военный суд признал его виновным в умышленном убийстве и покушении на убийство и приговорил к смертной казни.

Первая военная казнь за десятилетия

Если приговор будет приведен в исполнение, это станет первой казнью по решению военного суда США с 1961 года и первым расстрелом в американской армии со времен Второй мировой войны.

Планы Пентагона организовать прямую трансляцию вызвали отдельную волну возмущения. Против выступили представители обеих основных американских партий. Вице-президент Джей Ди Вэнс также заявлял, что не стал бы смотреть такую трансляцию.

Один из выживших после нападения, бывший сержант Алонзо Лансфорд, получивший семь пулевых ранений, сказал BBC, что поддерживает исполнение смертного приговора, но не считает допустимым превращать казнь в зрелище для публики.

Несмотря на отмену трансляции, решение о смертной казни Хасана остается в силе. Вместе с тем возможные судебные процедуры могут повлиять на дату ее исполнения.

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