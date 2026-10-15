Трагедия в Пакистане: при обрушении крыши школы погибли 29 детей и учительница

dawn.com

В пакистанском городе Пешавар обрушилась крыша частной школы. Погибли 29 детей и учительница, более 40 человек пострадали. Об этом сообщают пакистанские издания Geo TV, Express Tribune и Dawn.

Причина обрушения и точное время происшествия пока неизвестны. По словам родителей, первые сообщения о случившемся они начали получать около 8:50 по местному времени. В этот момент ученики находились в классах. Всего в школе учились 110 детей.

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Представитель полиции сообщил, что школа расположена в густонаселенном районе Дир-Колони. По предварительным данным, у здания были конструктивные недостатки: при строительстве крыши использовали тонкие плоские глиняные черепицы.

Здание находится в нестабильном состоянии, сохраняется угроза дальнейшего обрушения. Спасатели и военные разбирают завалы. Не исключено, что число погибших увеличится.

Погибшим детям было не более 13 лет. Более 40 пострадавших доставили в больницы, некоторые из них находятся в критическом состоянии.