Сто лет пролежал в музейном ящике: в Британии обнаружили неизвестного науке динозавра

В Великобритании ученые открыли новый вид хищного динозавра, останки которого почти столетие хранились в запасниках Лондонского музея естественной истории.

Окаменелость была найдена на острове Уайт и поступила в музей еще в 1924 году, однако только теперь исследователи установили, что она принадлежит ранее неизвестному виду, сообщает Музей естественной истории Лондона.

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Динозавр получил научное название Invictibellatrix amberina. Он жил около 120 миллионов лет назад, в раннем меловом периоде, и был хищником размером примерно с крупного тигра.

По оценкам палеонтологов, длина его тела составляла около 3-4 метров, а высота - чуть более полутора метров. Предположительно, тело животного было покрыто перьями, а на передних конечностях находились длинные изогнутые когти, достигавшие 10–20 сантиметров.

Новый вид относится к мегарапторам - группе быстрых двуногих хищных динозавров, родственных тираннозаврам. Однако, в отличие от знаменитого тираннозавра рекса, который полагался на мощные челюсти, мегарапторы использовали для нападения сильные передние конечности и огромные когти.

Ученые предполагают, что Invictibellatrix amberina охотился на небольших динозавров, ящериц и млекопитающих.

Руководитель исследования, палеонтолог Кассиус Моррисон из Университетского колледжа Лондона, даже сравнил опасность этого хищника с тираннозавром. По его словам, если бы люди жили в одну эпоху с этими животными, небольшой мегараптор мог бы представлять для человека большую угрозу, чем гигантский тираннозавр: человек вполне подходил бы ему по размеру в качестве добычи.

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Открытие, которое ждало почти век

Все это время в музейной коллекции находился лишь фрагмент задней части черепа древнего животного. С помощью компьютерной томографии ученые создали его трехмерную модель и сравнили строение костей с останками других хищных динозавров.

Обнаруженные особенности позволили определить, что окаменелость принадлежит новому виду.

Название Invictibellatrix переводится как «непобежденная воительница». Оно отсылает к тому, что более поздние представители этой группы стали одними из крупнейших хищников своего времени.

Открытие имеет особое значение для палеонтологии: это первый подтвержденный представитель мегарапторов, найденный в Европе

Ранее останки этих динозавров были известны преимущественно по находкам на других континентах. Теперь ученые получили дополнительные свидетельства того, как древние хищники распространялись по планете.

По словам профессора Пола Барретта из Музея естественной истории Лондона, остров Уайт продолжает удивлять исследователей новыми находками даже после двухсот лет изучения его окаменелостей.

А история забытого фрагмента черепа показывает, что для новых научных открытий иногда вовсе не обязательно отправляться в экспедицию. Достаточно внимательно изучить то, что уже много лет хранится в музейных ящиках.