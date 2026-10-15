Принц Гарри и Меган Маркл вернулись к публичным мероприятиям в Великобритании - вопреки позиции дворца

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Принц Гарри и его супруга Меган Маркл в четверг впервые вместе приняли участие в официальном мероприятии в Великобритании после своего возвращения в страну в августе. В Ноттингеме супруги посетили три благотворительные организации, которые помогают молодежи и местным сообществам, сообщает Euronews.

42-летний принц Гарри, младший сын короля Карла III, и его 45-летняя супруга Меган Маркл покинули Великобританию в 2020 году на фоне острого конфликта внутри королевской семьи и отказались от выполнения официальных обязанностей. В августе этого года они вернулись в Великобританию после шести лет жизни в Калифорнии, а в четверг впервые вместе появились на официальном мероприятии в стране.

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В Ноттингеме супругов встретили аплодисментами. Они общались с собравшимися, шутили, фотографировались с людьми, обнимались с ними и принимали цветы. Супруги три благотворительные организации, поскольку поддерживают молодежь и местные сообщества с помощью музыки, кино, спорта, а также программ по борьбе с продовольственной бедностью.

Визит прошел по формату официальных королевских туров, что расходится с позицией Букингемского дворца. В письме, опубликованном в прошлом месяце, король дал понять, что Гарри и Меган следует рассматривать как частных лиц, а не как публичных представителей монархии. К ним также не следует обращаться как к их королевским высочествам.

Покойная королева Елизавета II еще при жизни дала понять Гарри и Меган, что они не могут одновременно заниматься коммерческой деятельностью и выполнять официальные обязанности от имени монарха в качестве работающих членов королевской семьи

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В письме, опубликованном в прошлом месяце лордом-камергером - высшим должностным лицом Королевского двора, - говорится, что после переезда супругов в Великобританию поступило множество запросов с просьбой разъяснить их статус.

«Общеизвестно, что в январе 2020 года герцог и герцогиня отказались от представительских обязанностей от имени монарха и больше не являются работающими членами королевской семьи», - отмечается в документе.

В письме также говорится, что их статус, отличающийся от государственного и королевского служения работающих членов семьи, будет и далее полностью соблюдаться. Он предоставляет супругам свободу в вопросах финансовой независимости и защиты частной жизни.

Работающими членами королевской семьи называют тех, кто официально исполняет обязанности от имени монарха и получает административную и другую поддержку Королевского двора.

К их числу относятся король Карл III и королева Камилла, принц Уильям и его супруга Кэтрин, принцесса Уэльская, сестра короля принцесса Анна, его брат Эдвард и жена Эдварда София. В эту категорию также входят несколько двоюродных братьев и сестер покойной королевы Елизаветы II.