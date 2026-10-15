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«Не могу выйти на пенсию»: 80-летний Сильвестр Сталлоне рассказал о свадьбе дочери

«Не могу выйти на пенсию»: 80-летний Сильвестр Сталлоне рассказал о свадьбе дочери

Легендарный голливудский актер Сильвестр Сталлоне, которому в июле исполнилось 80 лет, признался, что пока не может позволить себе уйти на заслуженный отдых. Причина оказалась неожиданной: звезде «Рокки» предстоит оплатить свадьбу старшей дочери Софии.

Об этом актер с юмором рассказал в телешоу Live with Kelly and Mark, пишет журнал People.

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Во время беседы ведущая Келли Рипа спросила Сталлоне, во сколько ему обойдется предстоящее торжество.

«Даже немного неловко об этом говорить, но я не могу выйти на пенсию. Не могу, я серьезно!» - ответил актер, рассмешив зрителей в студии.

Впрочем, Сталлоне уже придумал, как можно было бы существенно сократить свадебные расходы. Он предложил дочери отправиться в Лас-Вегас и устроить скромную церемонию с участием двойника Элвиса Пресли.

Пусть Элвис поженит вас за пять долларов, а я отдам вам деньги, которые собирался потратить на свадьбу

Однако, похоже, София предпочитает более традиционное торжество.

30-летняя София Сталлоне объявила о помолвке со своим возлюбленным Майклом Шиэном 28 августа 2026 года. Она опубликовала в социальных сетях фотографии романтического предложения руки и сердца, сопроводив их словами: «Навсегда с моим лучшим другом».

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Сталлоне рассказал, что будущий зять заранее пришел к нему просить благословения на брак. Актер признался, что был впечатлен уверенностью молодого человека.

«Я подумал: ну что ж, удачи тебе, приятель», - пошутил он. По словам Сталлоне, его супруге Дженнифер Флавин даже пришлось присутствовать при разговоре в роли своеобразного арбитра.

При этом актер подчеркнул, что очень хорошо относится к избраннику дочери и считает его достойным человеком.

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин женаты с 1997 года. У пары три дочери: 30-летняя София, 28-летняя Систин и 24-летняя Скарлет. От первого брака с актрисой Сашей Зак у Сталлоне также родились двое сыновей - Серджио и Сейдж. Старший, Сейдж, умер в 2012 году в возрасте 36 лет.

Несмотря на солидный возраст, Сталлоне продолжает активно сниматься. В частности, он исполняет главную роль в криминальном сериале «Король Талсы», где вместе с ним играет младшая дочь Скарлет.

Так что до свадьбы Софии легендарному Рокки, судя по всему, придется еще немного поработать.

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