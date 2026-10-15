Мощные ливни в Стамбуле: трое погибших, тысячи эвакуированных и закрытые школы

В Стамбуле продолжают устранять последствия сильнейших ливней, обрушившихся на город 14 октября. По последним данным, стихия унесла жизни трех человек, еще четверо числятся пропавшими без вести. Власти продлили отмену школьных занятий до пятницы, 16 октября, сообщает турецкое издание Hürriyet Daily News.

Проливные дожди затопили улицы, подземные переходы, жилые дома и предприятия. На дорогах застряли автомобили, некоторые машины унесло потоками воды. В отдельных районах движение оказалось практически парализовано.

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Среди погибших - 14-летний подросток, который получил смертельный удар током, наступив в скопившуюся после дождя воду в парке района Фатих. Мальчика доставили в больницу без сознания, однако спасти его не удалось.

В районе Сарыер погиб 34-летний мужчина. Пытаясь перейти затопленную улицу, он поскользнулся и ударился головой о бордюр. Прохожие помогли ему выбраться из воды, но позднее мужчина скончался в больнице.

15 октября спасатели обнаружили тело еще одного мужчины возле водотока в районе Кагытхане. Обстоятельства его гибели выясняет полиция.

Городские службы получили свыше 2500 сообщений о происшествиях, в том числе более 1200 - о подтоплениях. Для ликвидации последствий непогоды были мобилизованы около 8000 сотрудников и 2000 единиц техники.

В некоторых районах Стамбула количество осадков оказалось одним из самых высоких за последние десятилетия. Местные власти сообщили, что отдельные показатели стали рекордными с 1985 года.

Из-за непогоды возникли серьезные перебои в работе транспорта. Десятки самолетов не смогли приземлиться в аэропортах Стамбула. На дорогах временно запретили движение мотоциклов.

Школы, закрытые 15 октября, не будут работать и в пятницу, 16 октября. Жителей призывают по возможности оставаться дома, а тем, кто проживает в подвальных помещениях, рекомендуют временно перебраться в более безопасные места.

По прогнозам метеорологов, дожди в Стамбуле и его окрестностях могут продолжаться еще несколько дней, поэтому опасность новых подтоплений сохраняется.