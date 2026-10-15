Германия вводит налог на сладкие напитки: бюджет получит около 925 млн евро в год

dw.com

Правительство Германии одобрило законопроект о введении налога на сладкие напитки с 1 июля 2027 года. Если Бундестаг примет документ, производители и оптовые поставщики будут платить сбор в зависимости от содержания сахара в напитках. Власти рассчитывают получить дополнительные средства для системы обязательного медицинского страхования и стимулировать производителей уменьшать количество сахара в своей продукции. Об этом сообщает Euronews.

По оценке правительства Германии, расходы системы здравоохранения, связанные с высоким потреблением сладких напитков, превышают 2 млрд евро в год. Употребление таких напитков связывают с повышенным риском ожирения, диабета и разрушения зубов.

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Ожидается, что налог принесет федеральному бюджету Германии 690 млн евро в 2027 году и 925 млн евро в 2028 году. Правительство рассчитывает направить эти средства на компенсацию сокращения субсидий центральному фонду здравоохранения и тем самым уменьшить необходимость повышать взносы на медицинское страхование.

Согласно законопроекту, налог будет взиматься с напитков, содержащих не менее 5 г сахара на 100 мл. При содержании сахара от 5 до менее чем 8 г на 100 мл ставка составит 0,26 евро за литр. Если содержание сахара достигает 8 г на 100 мл или превышает этот показатель, ставка составит 0,32 евро за литр.

Налог затронет газированные напитки, в том числе Coca-Cola, холодный чай, энергетики, фруктовые нектары и концентраты соков с добавленным сахаром.

От налога освободят алкогольные напитки, молочные, овсяные и рисовые напитки, а также натуральные фруктовые и овощные соки. Сбор также не будет распространяться на напитки, в которых сахар заменен подсластителями.

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Налог будут уплачивать производители или оптовые поставщики. При этом правительство ожидает, что часть дополнительных расходов компании переложат на покупателей в Германии.

Небольшие независимые производители, выпускающие не более 70 000 литров напитков в год, будут освобождены от налога. Освобождение от сбора для компаний с годовым объемом производства до 1 млн литров потребует одобрения Европейской комиссии в соответствии с правилами ЕС о государственной помощи.

Законопроект подвергся критике со стороны представителей бизнеса и политиков. По данным новостной службы Tagesschau германского общественного вещателя ARD, премьер-министр федеральной земли Гессен Борис Райн (ХДС) заявил, что налог приведет к повышению цен на напитки и может поставить под угрозу рабочие места в отрасли.

Американский аналитический центр Tax Foundation также усомнился в эффективности подобных налогов. В отчете, опубликованном в 2025 году, организация указала, что повышение цен на сладкие напитки не сопровождается убедительными доказательствами существенного улучшения показателей здоровья.

После введения налога Германия присоединится к странам ЕС, где подобные сборы уже действуют, в том числе к Франции, Португалии и Венгрии. Венгрия ввела более широкий налог на продукты и напитки в целях охраны общественного здоровья в 2011 году.