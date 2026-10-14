Врач из ЮАР оказался аферистом: как интернет-роман обернулся для эстонки потерей 10 000 евро

Жительница Эстонии около шести лет общалась с мошенником, который выдавал себя за врача из ЮАР. За это время женщина перевела ему около 10 000 евро. Об этом пишет ERR.

Женщина, проживающая в волости Пыхья-Пярнумаа, познакомилась с неким мужчиной на сайте знакомств. Он утверждал, что работает врачом в ЮАР, но из-за проблем со здоровьем нуждается в финансовой помощи.

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В феврале этого года мужчина пообещал приехать в Эстонию. Через несколько дней после назначенной даты прибытия женщина получила сообщение, что мужчину задержали в Таллинском аэропорту: якобы в его чемодане обнаружили запрещенные вещества. Ей сообщили, что для его освобождения нужно внести залог, иначе проблемы возникнут и у нее самой.

Женщина оплатила якобы услуги адвоката и залог. В общей сложности она перечислила 9850 евро.

Затем предполагаемый адвокат сообщил ей, что суд назначил штраф в размере 65 000 евро и ей грозит тюремное заключение из-за наркотиков, якобы обнаруженных в чемодане мужчины.

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Женщина отказалась платить и обратилась в полицию. Размер причиненного ущерба уточняется.

Полиция напоминает:

– Не сообщайте никому свои PIN-коды. Государственные учреждения и банки никогда не запрашивают PIN-коды.

– Не сообщайте незнакомым людям свой домашний адрес.

– Не совершайте финансовых операций с незнакомыми людьми и не отдавайте им деньги.