14 октября 2026, 17:04 Наталья Гудемчук

В Нарве установят 25-метровый навес для стоящих в очереди на границе: цена вопроса - 28 000 евро

В Нарве установят 25-метровый навес для стоящих в очереди на границе: цена вопроса - 28 000 евро
postimees.ee

В Нарве на Петровской площади установят 25-метровый навес, под которым люди, ожидающие пересечения границы Нарва - Ивангород, смогут укрыться от дождя и снега. На этот проект город выделит 28 000 евро. Средства предусмотрены в дополнительном бюджете, который горсобрание приняло во вторник, 13 октября. Об этом сообщает Postimees.

О принятом решении сообщил в Facebook председатель Нарвского горсобрания Урбо Ваарманн. По его словам, предложение внести расходы на установку навеса в бюджет выдвинули коалиция «План Б» и Центристская партия. Инициативу поддержали 16 депутатов этих политических сил.

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Ваарманн также опубликовал созданную с помощью искусственного интеллекта визуализацию будущего навеса.

Как рассказал депутат Центристской партии Владимир Арет, Департамент городского хозяйства уже получил предложения от компаний, которые могут установить конструкцию.

Предполагается, что навес будет около трех метров в высоту и с боковыми стенками. Под ним разместят скамейки, которые сейчас находятся на этой территории.

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По словам Арета, конструкция будет похожа на изображение, опубликованное Ваарманном. Навес сделает ожидание комфортнее, особенно осенью и зимой, когда людям приходится стоять под дождём и снегом

На вопрос о том, не окажутся ли расходы напрасными в случае закрытия границы, Арет ответил, что навес можно будет перенести в другое место и использовать, например, во время крупных городских мероприятий.

«Это не стационарная установка, навес будет состоять из модулей», - подчеркнул депутат. По его словам, конструкцию можно разобрать на три части, а затем собрать заново на другой площадке.

На фото - приблизительная визуализация павильона на границе Нарва - Ивангород. 

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