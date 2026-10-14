В Иране 23-летнюю девушку приговорили к смертной казни за посты в соцсетях

The Guardian

В Иране 23-летнюю Наджмех Амини из Мешхеда приговорили к смертной казни за оскорбление пророка Мухаммеда в публикации в соцсетях. По другому делу ей назначили более 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает The Guardian.

Амини арестовали в январе во время общенациональных протестов. Киберполиция Ирана обнаружила её публикации с критикой властей и признаками богохульства в ходе мониторинга социальных сетей. Содержание этих публикаций публично не раскрывается.

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Девушку обвинили в оскорблении пророка Мухаммеда, действиях против национальной безопасности и распространении пропаганды против режима. Помимо смертного приговора, ей назначили 12 лет, шесть месяцев и один день лишения свободы.

Приговор о казни ещё может быть обжалован.

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По данным иранских СМИ, во время судебного заседания Амини заявила, что опубликовала спорные сообщения под воздействием галлюциногенных грибов, которые, по её словам, употребляла вместе с друзьями. Однако сторона защиты назвала это заявление оговоркой.

В прошлом месяце Амини обратилась к ООН, юристам и международным правозащитным организациям с просьбой расследовать её дело.

По данным базирующейся в Осло организации Iran Human Rights, в 2026 году в Иране уже казнили более 600 человек. Правозащитники предупреждают о росте числа смертных приговоров и казней в стране.