В Дании хакер взломал национальный реестр с помощью пароля «123456»

The Register

Хакер получил доступ к Центральному реестру населения Дании, воспользовавшись паролем «123456». Утечка затронула данные 8,8 млн человек, в том числе умерших и эмигрировавших из страны. Об этом сообщает The Register.

Центральный реестр населения Дании (CPR) присваивает каждому жителю страны уникальный идентификационный номер, к которому привязаны имя, адрес, дата рождения и другие персональные сведения. Население Дании составляет чуть более 6 млн человек, однако база данных хранит информацию о людях, которые уже умерли или покинули страну.

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Хакер получил доступ к реестру через учётную запись IT-компании Pays ApS, которая предоставляет доступ к базе данных. Управляющий директор компании Софи Лаурсен подтвердила эту информацию.

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Как сообщает датская газета Politiken, пароль «123456» использовался как минимум в трёх корпоративных учётных записях, имевших доступ к реестру.

Взлом обнаружили лишь через 12 дней после того, как в системе зафиксировали аномальные запросы к базе данных.

По утверждению хакера, он не намерен продавать или распространять полученные данные.