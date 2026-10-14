У берегов Турции нашли самый древний из известных затонувших кораблей в мире - ему почти 5000 лет

bbc.com

Археологи нашли у острова Кекова в Средиземном море останки торгового судна возрастом от 4400 до 4700 лет. Деревянный корпус не сохранился, однако на морском дне обнаружили более 30 керамических сосудов, в некоторых из которых до сих пор остались следы перевозившегося груза. Об этом сообщает BBC.

Судно длиной около 10 метров затонуло в эпоху ранней бронзы - примерно в то же время, когда в Египте строили Великую пирамиду Хеопса.

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Обломки нашли у побережья острова Кекова в турецкой провинции Анталья, на глубине около 30 метров. На склоне морского дна лежали три больших каменных якоря и более 30 керамических сосудов для хранения продуктов и других товаров.

«Это словно капсула времени на морском дне», - заявил профессор турецкого Университета Акдениз Хакан Ониз, руководивший экспедицией Ассоциации средиземноморской археологии.

Определить возраст судна с помощью радиоуглеродного анализа не удалось: деревянные части не сохранились. Поэтому исследователи изучили форму и особенности изготовления сосудов. У найденных амфор две ручки, выступающий поясок посередине и плоское дно. Такая конструкция характерна для керамики, обнаруженной в Египте и на Ближнем Востоке и датируемой периодом 4400–4700-летней давности.

После тысячелетий под водой часть сосудов уцелела. Археолог из австралийского Университета Маккуори Карин Совада обнаружила внутри некоторых из них значительное количество вязкого блестящего осадка.

Учёные пока не установили, что именно перевозили на судне. Среди возможных вариантов - оливковое масло, вино или древесная смола. Не исключено, что сосуды использовали повторно, опорожняя и наполняя их новым содержимым после каждой доставки.

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Изучение остатков может помочь установить, какими товарами торговали в восточной части Средиземноморья тысячи лет назад.

По мнению археологов, путешествие началось где-то у восточного побережья Средиземного моря. Груз могли везти в древнюю Трою, располагавшуюся на северо-западе современной Турции, или на Крит, где жили минойцы.

Морские путешествия в те времена были опасными. В районе Кековы сильные течения и ветры неоднократно приводили к кораблекрушениям. В местных водах обнаружены сотни затонувших судов, поиском и изучением которых занимается Ассоциация средиземноморской археологии.

Из-за глубины погружения водолазы могут исследовать место находки лишь около 30 минут за одно погружение. Извлечённые амфоры теперь тщательно очищают и консервируют, чтобы сохранить их для дальнейшего изучения.

Ониз говорит, что за археологическими находками для него прежде всего стоят судьбы людей, которые участвовали в древнем торговом плавании.

«Мы первые люди, прикоснувшиеся к этим предметам за пять тысяч лет», - отметил он. По словам учёного, он думает о моряках, изготовителях сосудов и людях, которые переносили тяжёлые амфоры на борт, а также о женщинах, которые ждали возвращения мужей.

Судно, обнаруженное у острова Кекова, может оказаться самым древним из известных затонувших кораблей в мире. Ранее этот рекорд принадлежал судну, затонувшему у греческого острова Докос около 4200 лет назад.

При этом самое древнее из известных затонувших судов, у которого сохранились фрагменты деревянного корпуса, нашли в Чёрном море у берегов Болгарии. Его возраст составляет около 2400 лет.