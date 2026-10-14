14 октября 2026, 12:58

США готовятся искать нефть и полезные ископаемые в Гренландии

США готовятся искать нефть и полезные ископаемые в Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке масштабной разведки нефти, газа и других полезных ископаемых в Гренландии. Об этом он написал в Truth Social, не раскрыв подробностей проекта. Заявление прозвучало на фоне нового соглашения о безопасности, которое расширяет возможности американского военного присутствия на острове.

«В нашей новой и замечательной Гренландии готовятся начать масштабную разведку нефти, газа и полезных ископаемых», - написал Трамп. Он также сослался на экспертов, которые, по его словам, считают, что запасы легкодоступной нефти на острове могут превышать показатели почти любой другой территории мира.

Читайте нас также

При этом американский президент подчеркнул стратегическое значение Гренландии для обороны США. По его мнению, географическое положение острова позволит отслеживать потенциальные угрозы и перехватывать современные виды вооружений.

«любое будущее нападение» на США, как утверждает Трамп, придется осуществлять через Гренландию, «где наши силы обороны будут регулярно сбивать дроны, ракеты или любое другое оружие, которое еще даже не изобрели». Он добавил: «Это даёт нам время, местоположение и обзорность, как нигде больше в мире!»

Читайте Mixer
США готовятся искать нефть и полезные ископаемые в Гренландии

Близнецы, Тельцы, Стрельцы и Раки в гороскопе Тамары Глобы на четверг 15…
США готовятся искать нефть и полезные ископаемые в Гренландии

Тыква - не только для супа: румяные оладьи с сыром за 30 минут
США готовятся искать нефть и полезные ископаемые в Гренландии

Осень добавляет красок: четыре модных оттенка 2026 года, которые легко…
США готовятся искать нефть и полезные ископаемые в Гренландии

Скорпионы, Рыбы, Близнецы и Водолеи в гороскопе Анжелы Перл на четверг 15…

Заявление прозвучало спустя более четырех недель после подписания нового соглашения о безопасности между США, Данией и Гренландией. Документ предусматривает расширение американского доступа к территории и воздушному пространству острова. Хотя основное внимание уделено обороне, соглашение также упоминает сотрудничество в сфере полезных ископаемых.

В частности, США смогут расширить космическую базу Питуффик - самый северный американский военный объект, который участвует в системе раннего предупреждения о ракетных атаках. Кроме того, соглашение допускает создание дополнительных баз в районах Нарсарсуак и Местерсвиг.

Стороны также могут предложить создать новые оборонные зоны, но для этого потребуется согласие остальных участников соглашения. Документ не имеет срока действия и запрещает государствам, не входящим в НАТО, создавать военные базы в Гренландии без согласия сторон.

Таким образом, освоение природных ресурсов становится еще одним направлением сотрудничества на острове, где интересы США в сфере безопасности пересекаются с потенциальными экономическими возможностями. Однако конкретные сроки разведки, ее масштабы и условия реализации Трамп пока не назвал.

google news Подпишитесь на нас
США готовятся искать нефть и полезные ископаемые в Гренландии

Близнецы, Тельцы, Стрельцы и Раки в гороскопе Тамары Глобы на четверг 15…
США готовятся искать нефть и полезные ископаемые в Гренландии

Тыква - не только для супа: румяные оладьи с сыром за 30 минут

В мире

От искусственного интеллекта до ожирения: ученые назвали 17 главных угроз человечеству
14 октября, 12:58
США готовятся искать нефть и полезные ископаемые в Гренландии
14 октября, 11:58
Tefal призвали отказаться от «вечных химикатов» в антипригарных покрытиях
От искусственного интеллекта до ожирения: ученые назвали 17 главных угроз человечеству
14 октября, 11:27 11:27
12 часов на работе и четыре выходных дня в неделю: что предлагает канцлер Германии
От искусственного интеллекта до ожирения: ученые назвали 17 главных угроз человечеству
14 октября, 10:28 10:28
Полиция США начала использовать ИИ, который ищет дома по фотографиям интерьеров
От искусственного интеллекта до ожирения: ученые назвали 17 главных угроз человечеству
14 октября, 09:28 09:28
Дуэйна «Киффи Ди» Дэвиса приговорили к 40 годам за убийство Тупака Шакура
От искусственного интеллекта до ожирения: ученые назвали 17 главных угроз человечеству
13 октября, 21:05 21:05
Первый триллионер в истории снова стал всего лишь миллиардером
От искусственного интеллекта до ожирения: ученые назвали 17 главных угроз человечеству
13 октября, 20:29 20:29
Рождество без короля: принц Гарри и его семья проведут праздник с матерью Меган
От искусственного интеллекта до ожирения: ученые назвали 17 главных угроз человечеству
13 октября, 20:08 20:08
Папе Римскому Льву XIV сделали операцию на легком: что известно о его состоянии 
От искусственного интеллекта до ожирения: ученые назвали 17 главных угроз человечеству
13 октября, 19:30 19:30
Два фильма и два красных платья: Скарлетт Йоханссон устроила двойную премьеру в Лондоне
От искусственного интеллекта до ожирения: ученые назвали 17 главных угроз человечеству
13 октября, 18:35 18:35
Семь месяцев в Шотландии ловили одного горностая - с собаками, капканами и камерами с ИИ
От искусственного интеллекта до ожирения: ученые назвали 17 главных угроз человечеству
13 октября, 18:15 18:15
От искусственного интеллекта до ожирения: ученые назвали 17 главных угроз человечеству

Латвия

Покупки на Temu и Shein снова подорожают: с 1 ноября в Латвии вводят новый сбор - сколько придется платить
+ОПРОС
14 октября, 12:28
После провала на выборах «Согласие» может прекратить существование уже 21 ноября
14 октября, 10:58
Правительство Латвии ограничило новые расходы министерств до конца 2026 года
Покупки на Temu и Shein снова подорожают: с 1 ноября в Латвии вводят новый сбор - сколько придется платить
14 октября, 09:58 09:58
«Даже не понимаем, как хорошо живём»: почему после путешествий латвийцы иначе смотрят на родину
Покупки на Temu и Shein снова подорожают: с 1 ноября в Латвии вводят новый сбор - сколько придется платить
14 октября, 08:58 08:58
В Латвии впервые этой осенью температура опустилась ниже нуля, впереди непогода
Покупки на Temu и Shein снова подорожают: с 1 ноября в Латвии вводят новый сбор - сколько придется платить
ВИДЕО
14 октября, 07:58 07:58
На границе Латвии появился еще один «нарушитель»: медведь проверил забор на прочность
Покупки на Temu и Shein снова подорожают: с 1 ноября в Латвии вводят новый сбор - сколько придется платить
13 октября, 19:02 19:02
Организации по защите животных хотят сохранить пошлины за содержание собак в Риге: их аргументы
Покупки на Temu и Shein снова подорожают: с 1 ноября в Латвии вводят новый сбор - сколько придется платить
13 октября, 17:14 17:14
В Латвии крупные продуктовые магазины обяжут продавать газеты и журналы: готовы поправки к закону 
Покупки на Temu и Shein снова подорожают: с 1 ноября в Латвии вводят новый сбор - сколько придется платить
13 октября, 15:35 15:35
В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме
Покупки на Temu и Shein снова подорожают: с 1 ноября в Латвии вводят новый сбор - сколько придется платить
13 октября, 15:02 15:02
В среду в Риге и многих регионах Латвии пройдут дожди
Покупки на Temu и Shein снова подорожают: с 1 ноября в Латвии вводят новый сбор - сколько придется платить
13 октября, 13:30 13:30
В Латвии проходят Дни открытых дверей в школьных столовых: родители могут оценить обеды для учеников на вкус
Покупки на Temu и Shein снова подорожают: с 1 ноября в Латвии вводят новый сбор - сколько придется платить
13 октября, 11:06 11:06
Покупки на Temu и Shein снова подорожают: с 1 ноября в Латвии вводят новый сбор - сколько придется платить

ЧП

«Едва не стал вторым 11 сентября»: пассажиров рейса FlyDubai спасло чудо и решительность - НОВЫЕ ДЕТАЛИ и КАДРЫ
13 октября, 15:35
В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме
«Едва не стал вторым 11 сентября»: пассажиров рейса FlyDubai спасло чудо и решительность - НОВЫЕ ДЕТАЛИ и КАДРЫ
13 октября, 10:26
Земля продолжает дрожать: в Панаме после мощного землетрясения пострадали более 6000 человек
«Едва не стал вторым 11 сентября»: пассажиров рейса FlyDubai спасло чудо и решительность - НОВЫЕ ДЕТАЛИ и КАДРЫ
ВИДЕО
10 октября, 09:00
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
8 октября, 15:40
Два нападения на школы за два дня: в Польше погибла сотрудница, девять человек ранены
8 октября, 12:00
Конфликт на детской площадке в Риге: полиция задержала одного из юных участников
7 октября, 10:27
Вооруженные люди угрожали латвийским военным во время попытки прорыва границы
7 октября, 07:58
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 15:16
«Едва не стал вторым 11 сентября»: пассажиров рейса FlyDubai спасло чудо и решительность - НОВЫЕ ДЕТАЛИ и КАДРЫ

Бизнес

Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
12 октября, 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
2 октября, 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов

Культура

Николас Кейдж снимется в 5-м сезоне «Настоящего детектива»: «Ничего, что я первым об этом объявил?»
13 октября, 16:00
BBC снимет документальный фильм о Джоан Роулинг и скандалах вокруг неё
Николас Кейдж снимется в 5-м сезоне «Настоящего детектива»: «Ничего, что я первым об этом объявил?»
13 октября, 14:29
Натюрморт Уинстона Черчилля выставлен на аукцион Christie’s за полмиллиона фунтов
Николас Кейдж снимется в 5-м сезоне «Настоящего детектива»: «Ничего, что я первым об этом объявил?»
13 октября, 12:11
Кулбергс пообещал латвийскому кино миллион евро, но пока не знает, где взять деньги
13 октября, 08:32
Умер актер сериала «Во все тяжкие» Ар Джей Митти: ему было всего 34 года
13 октября, 07:58
Бритни Спирс выпустила песню из 2001 года, написанную вместе с Джастином Тимберлейком
12 октября, 20:30
Антонио Бандерас сыграет легендарного завоевателя Мексики: начались съёмки фильма «Кортес»
12 октября, 10:54
Венецианская биеннале: искусство по-прежнему в большом долгу
11 октября, 19:40
Николас Кейдж снимется в 5-м сезоне «Настоящего детектива»: «Ничего, что я первым об этом объявил?»

Mixer

Рыжий кот кое-что скрывает: найдите 3 отличия между картинками за 20 секунд
14 октября, 12:58
Гороскоп Таро на 15 октября: Тельцам пора проявить уверенность, Козерогам - не торопить результат
Рыжий кот кое-что скрывает: найдите 3 отличия между картинками за 20 секунд
14 октября, 12:22
Собака выбирает верный след: 4 знака, которым 15 октября поможет заложить основу для хороших перемен
Салат из чёрной редьки, яблока и моркови с грецкими орехами в светлой керамической миске
14 октября, 11:43
Чёрная редька не будет слишком резкой: солю на 10 минут и добавляю яблоко
14 октября, 11:41
Близнецы, Тельцы, Стрельцы и Раки в гороскопе Тамары Глобы на четверг 15 октября
14 октября, 11:11
5 движений в духе тайцзи после 50: мягкий комплекс для равновесия и подвижности
14 октября, 10:46
5 фантастических сериалов, которые с первого раза почти невозможно понять до конца
14 октября, 10:24
Тельцы, Скорпионы, Весы и Рыбы в ультракоротком гороскопе на четверг 15 октября (+совет)
14 октября, 09:46
Рыжий кот кое-что скрывает: найдите 3 отличия между картинками за 20 секунд

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: маме 6-летнего Марка из Сигулды нужна помощь для лечения сына
12 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь
«Зеленая лампа»: маме 6-летнего Марка из Сигулды нужна помощь для лечения сына
9 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: для 6-летнего Марка полностью собрана нужная сумма
«Зеленая лампа»: маме 6-летнего Марка из Сигулды нужна помощь для лечения сына
7 октября, 14:57
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь для оплаты важной терапии
6 октября, 16:57
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для лечения 6-летнего сына
5 октября, 12:58
«Зеленая лампа»: в помощь 6-летнему Марку собрана треть нужной суммы. Акция продолжается
2 октября, 11:27
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для оплаты лечения 6-летнего сына
1 октября, 12:29
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь, чтобы он начал нормально говорить
30 сентября, 11:59
«Зеленая лампа»: маме 6-летнего Марка из Сигулды нужна помощь для лечения сына

Спорт

Какаду стали символами Олимпиады-2032: Брисбен представил необычные эмблемы Игр
11 октября, 14:57
Артур Шилов стал второй звездой матча НХЛ: победы одержали и команды Гиргенсонса и Блюгерса 
Какаду стали символами Олимпиады-2032: Брисбен представил необычные эмблемы Игр
ВИДЕО
11 октября, 12:59
«Бавария» пропустила самый быстрый гол в истории Бундеслиги - Видео
Какаду стали символами Олимпиады-2032: Брисбен представил необычные эмблемы Игр
ВИДЕО
11 октября, 12:40
Месси и Суарес устроили голевое шоу: «Интер Майами» разгромил «Ди Си Юнайтед»
10 октября, 15:38
Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии
9 октября, 20:28
Названы десять самых дорогих футболистов мира: на первом месте - сразу двое
7 октября, 16:28
Мбаппе может покинуть «Реал» летом 2027 года: правда или слухи?
7 октября, 10:58
Лионель Месси провел последний матч за сборную Аргентины и забил гол
6 октября, 19:57
Какаду стали символами Олимпиады-2032: Брисбен представил необычные эмблемы Игр
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас