США готовятся искать нефть и полезные ископаемые в Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке масштабной разведки нефти, газа и других полезных ископаемых в Гренландии. Об этом он написал в Truth Social, не раскрыв подробностей проекта. Заявление прозвучало на фоне нового соглашения о безопасности, которое расширяет возможности американского военного присутствия на острове.

«В нашей новой и замечательной Гренландии готовятся начать масштабную разведку нефти, газа и полезных ископаемых», - написал Трамп. Он также сослался на экспертов, которые, по его словам, считают, что запасы легкодоступной нефти на острове могут превышать показатели почти любой другой территории мира.

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При этом американский президент подчеркнул стратегическое значение Гренландии для обороны США. По его мнению, географическое положение острова позволит отслеживать потенциальные угрозы и перехватывать современные виды вооружений.

«любое будущее нападение» на США, как утверждает Трамп, придется осуществлять через Гренландию, «где наши силы обороны будут регулярно сбивать дроны, ракеты или любое другое оружие, которое еще даже не изобрели». Он добавил: «Это даёт нам время, местоположение и обзорность, как нигде больше в мире!»

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Заявление прозвучало спустя более четырех недель после подписания нового соглашения о безопасности между США, Данией и Гренландией. Документ предусматривает расширение американского доступа к территории и воздушному пространству острова. Хотя основное внимание уделено обороне, соглашение также упоминает сотрудничество в сфере полезных ископаемых.

В частности, США смогут расширить космическую базу Питуффик - самый северный американский военный объект, который участвует в системе раннего предупреждения о ракетных атаках. Кроме того, соглашение допускает создание дополнительных баз в районах Нарсарсуак и Местерсвиг.

Стороны также могут предложить создать новые оборонные зоны, но для этого потребуется согласие остальных участников соглашения. Документ не имеет срока действия и запрещает государствам, не входящим в НАТО, создавать военные базы в Гренландии без согласия сторон.

Таким образом, освоение природных ресурсов становится еще одним направлением сотрудничества на острове, где интересы США в сфере безопасности пересекаются с потенциальными экономическими возможностями. Однако конкретные сроки разведки, ее масштабы и условия реализации Трамп пока не назвал.