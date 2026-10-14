14 октября 2026, 21:05 Наталья Гудемчук

Монблан - высочайшая вершина Европы - за три года стал почти на два метра выше

Монблан - высочайшая вершина Европы - за три года стал почти на два метра выше

Высота Монблана, расположенного на границе Франции и Италии, достигла 4807,47 метра. По сравнению с 2023 годом гора стала выше на 1,88 метра. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на данные исследователей.

В 2023 году высота Монблана составляла 4805,59 метра, а в 2026 году - 4807,47 метра.

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По мнению ученых, на вершину Монблана изменение климата влияет незначительно, поскольку там сохраняется низкая температура. Однако высота снежного покрова зависит от разных факторов: количества выпавшего снега, ветра, переноса и перераспределения снежных масс, а также температуры и погодных условий.

Монблан - высочайшая вершина Альп и самая высокая гора Европейского союза.

Геодезисты регулярно измеряют высоту вершины с 2001 года и публикуют результаты каждые два-три года.

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