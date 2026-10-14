Полиция США начала использовать ИИ, который ищет дома по фотографиям интерьеров

Американская полиция получила новый инструмент для поиска домов по фотографиям интерьеров. Система искусственного интеллекта Raven анализирует детали обстановки и сопоставляет их с объявлениями о недвижимости и краткосрочной аренде, помогая устанавливать возможное местоположение объекта даже тогда, когда снимки не совпадают полностью.

Технологию уже используют Департамент полиции Лос-Анджелеса и Управление шерифа Майами-Дейд. Её разработала компания Graylark Technologies, а первоначально система называлась GeoSpy. Позднее её переименовали и расширили возможности, добавив поиск домов по особенностям интерьера, пишет Techspot

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Raven не способен определить адрес любого дома в мире по одной фотографии. Однако система умеет находить характерные признаки на снимках и искать похожие объекты в конкретном регионе. Во время одной из демонстраций генеральный директор Graylark Technologies показал, как ИИ анализирует фотографию стиральной машины и сушилки, а затем находит подходящие объявления на Airbnb и Vrbo. Формулировки в результатах поиска напрямую совпадали с текстами объявлений на этих платформах.

Система ищет не только визуально похожие изображения. Она самостоятельно выделяет отличительные особенности помещения и использует их для сопоставления с общедоступными данными. В другой демонстрации Raven извлёк информацию с сайта недвижимости Zillow.

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Изначально GeoSpy обучали на нескольких миллионах фотографий со всего мира. Алгоритм научился распознавать географические признаки, включая особенности архитектуры и типы почвы. В Raven эти возможности дополнили анализом интерьеров, что расширило круг объектов, которые можно попытаться идентифицировать по снимкам.

Разработчики рассчитывают, что технология поможет правоохранительным органам в расследованиях, в том числе связанных с незаконным использованием жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду. Однако появление такого инструмента вызвало вопросы о конфиденциальности и допустимых способах сбора данных.

В Airbnb заявили, что у платформы есть технические средства для ограничения автоматизированного сбора информации. В Zillow, в свою очередь, подчеркнули, что такой сбор данных противоречит условиям использования сервиса.

Изначально GeoSpy была широко доступна публике, но затем её начали применять в противозаконных целях. После этого Graylark Technologies ограничила доступ к системе корпоративными клиентами и государственными структурами.