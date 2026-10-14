14 октября 2026, 15:32 Наталья Гудемчук

Ожирение, ядерная война и ИИ: учёные назвали главные угрозы здоровью человечества до 2100 года

Ожирение, ядерная война и ИИ: учёные назвали главные угрозы здоровью человечества до 2100 года
Amoledo

Международная комиссия из 35 экспертов выделила 17 глобальных угроз, которые могут привести к масштабным потерям здоровых лет жизни в ближайшие 75 лет. На первом месте оказалось ожирение. Среди опасностей также ядерный конфликт и злонамеренное использование ИИ. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet.

Учёные проанализировали сотни потенциальных угроз, включая болезни, социально-экономические проблемы, изменение климата, вооружённые конфликты и новые технологии. Оценка основана на прогнозах для 204 стран и территорий и охватывает период с 2025 по 2100 год.

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Исследователи оценивали совокупный ущерб здоровью человечества - годы жизни, потерянные из-за преждевременной смерти и инвалидности. При этом учитывалось, какую часть этого ущерба можно предотвратить благодаря государственным мерам, регулированию, лечению и другим вмешательствам.

Самой масштабной угрозой оказалось ожирение. По расчётам комиссии, борьба с ним и связанными с ним факторами риска, включая недостаточную физическую активность, может предотвратить потерю 23,1 млрд лет здоровой жизни к концу столетия.

На втором месте оказался низкий уровень образования - 16,1 млрд лет, на третьем - неравенство доходов, которому соответствуют 13,8 млрд лет.

Далее следуют злонамеренное использование искусственного интеллекта, в том числе для создания биологического оружия, - 10,4 млрд лет, а также ядерный конфликт с последующим голодом - 9,35 млрд лет.

Столько же лет здоровой жизни, согласно оценке, можно было бы сохранить благодаря мерам по борьбе с психическими расстройствами. В число других значительных угроз вошли нездоровое старение, обычные вооружённые конфликты, курение и высокое кровяное давление.

Всего 17 угроз могут привести к потере 246 млрд лет здоровой жизни в период с 2025 по 2100 год. При этом они не существуют изолированно: одни кризисы способны усиливать другие, поэтому авторы исследования призывают рассматривать их в совокупности.

Несмотря на первое место ожирения в рейтинге предотвратимого ущерба здоровью, комиссия отдельно предупреждает о катастрофических последствиях ядерной войны и злонамеренного использования искусственного интеллекта. Вероятность таких сценариев оценивается как низкая, однако их последствия могут оказаться несопоставимо масштабнее последствий большинства других угроз.

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Ядерный конфликт способен вызвать глобальный голод: частицы, попавшие в верхние слои атмосферы, могут блокировать солнечный свет и нарушить производство продовольствия. Другой сценарий связан с созданием биологического оружия с помощью искусственного интеллекта.

Эксперты подчёркивают, что даже маловероятные события необходимо учитывать при долгосрочном планировании, если их последствия могут быть катастрофическими.

Исследование также показало, что набор главных рисков неодинаков для разных регионов мира. В странах с более высокими доходами значительную роль играют неинфекционные заболевания, в том числе ожирение, и проблемы психического здоровья.

В регионах с более низкими доходами существенную часть потенциальных потерь связывают с недостаточным уровнем образования и недоеданием детей.

Отдельную обеспокоенность вызывает возможное сокращение международной помощи в сфере здравоохранения. По оценке комиссии, её резкое уменьшение или прекращение может привести к потере до 1,5 млрд лет здоровой жизни к 2100 году. Около 70% этого ущерба придётся на страны Африки к югу от Сахары.

Климатические изменения также входят в число угроз, последствия которых можно смягчить политическими решениями. В частности, ограничение глобального потепления примерно 1,8 °C вместо сценария с повышением температуры на 4,4 °C, согласно расчётам, позволило бы предотвратить потерю 1,89 млрд лет здоровой жизни.

Авторы исследования призывают правительства укреплять системы здравоохранения, инвестировать в медицинские и технологические разработки, а также заранее готовиться к возможным кризисам. Они считают необходимым регулярно пересматривать оценки угроз с учётом новых данных и возникающих рисков.

По мнению экспертов, ключевая задача - не просто реагировать на уже начавшиеся кризисы, а заранее выявлять угрозы и принимать меры, способные уменьшить их последствия. Оценку глобальных рисков планируется обновлять ежегодно.

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