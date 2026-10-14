14 октября 2026, 09:28

Дуэйна «Киффи Ди» Дэвиса приговорили к 40 годам за убийство Тупака Шакура

Дуэйна «Киффи Ди» Дэвиса приговорили к 40 годам за убийство Тупака Шакура

Суд в Лас-Вегасе приговорил 63-летнего Дуэйна «Киффи Ди» Дэвиса к 40 годам лишения свободы за убийство Тупака Шакура. Так завершился судебный процесс по одному из самых громких дел в истории американской музыкальной индустрии, которое оставалось нераскрытым почти три десятилетия. В конце августа присяжные признали Дэвиса виновным в убийстве первой степени с применением оружия, передает bbc.com

При оглашении приговора судья Карли Кирни напомнила обвиняемому о его прежних заявлениях и попытках представить себя человеком, оставившим криминальное прошлое позади. «На протяжении трех лет я слышала от вас разные варианты одного и того же: „Да, я был к этому причастен. Но теперь я другой человек. Я оставил прошлое позади. Я выбрался из Комптона. Теперь я дедушка“», - заявила она.

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Судья подчеркнула, что прошлые поступки не освобождают человека от ответственности за последствия. «Вы не имеете права отнимать человека у его семьи. Вы не имеете права лишать его самой жизни, всего его будущего, а затем просто уйти, будто ничего не произошло», - сказала Кирни.

Тупака Шакура застрелили 7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе. Рэпер находился в автомобиле вместе с музыкальным магнатом Мэрионом «Шугом» Найтом, когда по машине открыли огонь из проезжавшего мимо автомобиля. Шакур умер от полученных ранений 13 сентября. Найт выжил.

Дэвис стал единственным человеком, привлеченным к ответственности за убийство музыканта. По данным прокуратуры, оснований для предъявления обвинений другим предполагаемым участникам нападения недостаточно. Трое мужчин, которые, как предполагается, находились в машине стрелявших, к моменту завершения процесса уже умерли.

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Дуэйна «Киффи Ди» Дэвиса приговорили к 40 годам за убийство Тупака Шакура

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Дуэйна «Киффи Ди» Дэвиса приговорили к 40 годам за убийство Тупака Шакура

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Одним из ключевых обстоятельств дела стали собственные заявления Дэвиса. В 2019 году он выпустил мемуары, в которых рассказал о конфликте, предшествовавшем убийству. По его версии, Тупак подрался с племянником Дэвиса Орландо Андерсоном, после чего участники банды South Side Compton Crips решили отомстить рэперу.

В книге Дэвис утверждал, что находился в автомобиле, из которого стреляли в Шакура, и предоставил оружие для убийства. При этом его слова стали предметом спора в суде. После ареста в 2023 году обвиняемый попытался дистанцироваться от мемуаров, заявив, что написал их ради денег и известности и не знал, что именно в них содержится.

Защита настаивала, что книга не доказывает причастность Дэвиса к преступлению. «Вы читаете книгу, которая является вымыслом, а не фактом, но государство хочет, чтобы вы поверили, что это признание», - говорил адвокат обвиняемого Майкл Санфт.

Однако присяжные признали доводы защиты недостаточными и вынесли обвинительный вердикт. За убийство первой степени с применением оружия Дэвису могло грозить пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Суд назначил ему 40 лет тюрьмы.

Дело об убийстве Шакура было тесно связано с противостоянием уличных группировок. Дэвис состоял в руководстве South Side Compton Crips, тогда как Найт и связанный с ним лейбл Death Row Records ассоциировались с соперничающей группировкой Mob Piru Bloods. Этот конфликт стал одним из обстоятельств, сопровождавших историю убийства рэпера, однако судебный процесс завершился обвинительным приговором только в отношении Дэвиса.

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Дуэйна «Киффи Ди» Дэвиса приговорили к 40 годам за убийство Тупака Шакура

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