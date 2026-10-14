Американский фермер вырастил тыкву тяжелее легкового автомобиля - 1,4 тонны

UPI

В США фермер из Род-Айленда Рон Уоллес вырастил тыкву весом 1431,5 килограмма. Если Книга рекордов Гиннесса подтвердит результат, она станет самой тяжелой тыквой в мире. Об этом сообщает UPI.

Уоллес представил гигантский овощ на конкурсе тыкв в городе Уоррен. Официальное взвешивание показало, что вес тыквы составляет 1431,5 килограмма.

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Сейчас мировой рекорд принадлежит британскому фермеру Иэну Патону. 3 октября его тыква по имени Багира потянула на 1295,8 килограмма. Таким образом, результат Уоллеса превышает действующий рекорд более чем на 135 килограммов.

Уоллес уже устанавливал мировой рекорд. В 2012 году он стал первым фермером, которому удалось вырастить тыкву весом более одной американской тонны - около 907 килограммов.