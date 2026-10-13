13 октября 2026, 14:02 Наталья Гудемчук

Во Франции возобновились протесты старшеклассников: к ним присоединилась Грета Тунберг

Во Франции возобновились протесты старшеклассников: к ним присоединилась Грета Тунберг

Во вторник, 13 октября, французские старшеклассники возобновили акции протеста, которые сопровождаются блокадами учебных заведений в Париже, Лионе, Марселе, Лилле и других городах страны. Это уже пятая волна протестов.

Как сообщает Euronews, в Париже несколько лицеев и университетов заблокировали ещё до рассвета. Начало демонстрации в столице запланировано на 14:00. Колонна протестующих должна собраться на площади Италии и пройти вблизи резиденции премьер-министра и Министерства национального образования.

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В социальных сетях также распространяются призывы к ещё одному маршу - от мэрии Парижа до официальной резиденции премьер-министра. Эта акция не была согласована с префектурой.

В департаменте Рона утром во вторник занятия были нарушены как минимум в семи лицеях, а также в нескольких университетах и институтах. В Ренне учащиеся собрались перед рассветом у лицея Жана Масе. В Марселе лицей Сент-Шарль был заблокированным в 6:45.

В Байонне к 8:00 у лицея Луи-де-Фуа развернули около десяти фургонов подразделений CRS - силовых подразделений французской полиции.

Опрошенные AFP учащиеся назвали столь масштабное присутствие сил правопорядка устрашающим.

По данным Министерства национального образования, во вторник должны быть закрыты не менее 200 лицеев. При этом в ведомстве считают, что по сравнению с предыдущими неделями протестное движение идёт на спад.

Накануне акций президент Франции Эммануэль Макрон призвал к спокойствию. Правительство рассчитывает, что протесты ослабнут во время школьных каникул, которые начинаются в конце недели.

Однако объединения лицеистов и студентов не намерены прекращать выступления. В последние дни они добиваются встречи с премьер-министром Себастьеном Лекорню.

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В Ренне некоторые учащиеся организуют дежурства, чтобы поддерживать блокаду учебных заведений. Другие надеются, что запланированная на 17 октября акция против роста стоимости жизни поможет возобновить протестное движение, продолжающееся уже около четырёх недель.

По сообщениям очевидцев, к протестующим присоединилась экоактивистка Грета Тунберг. Её заметили в лицее имени Поля Элюара в Сен-Дени, к северу от Парижа.

Выступая перед участниками акции, Тунберг заявила, что молодые люди хотят вернуть себе контроль над собственным будущим, поскольку их не допускают к обсуждению важных для них вопросов. По её словам, недостаточное финансирование лицеев посылает молодёжи сигнал о том, что она не является приоритетом для общества.

Активистка также раскритиковала, по её выражению, «чрезвычайно жестокие» действия полиции в отношении молодых демонстрантов.

Французские старшеклассники протестуют против нехватки учителей, неудобного расписания занятий, переполненных классов и плохих условий в школьных зданиях. Часть участников акций требует отменить Parcoursup - платформу, через которую выпускники лицеев подают заявления для поступления в высшие учебные заведения, - и увеличить финансирование государственного образования.

В конце прошлой недели министр национального образования Эдуард Жеффре объявил о направлении 3000 учителей-заместителей в учебные заведения, испытывающие наибольшие трудности, а также об увеличении бюджета ведомства на один миллиард евро.

Однако профсоюзное объединение старшеклассников сочло эти меры недостаточными, назвав предложенную помощь «жалкими крохами». В частности, протестующие требуют принять экстренный план поддержки лицеев стоимостью 10 миллиардов евро.

Учащиеся заявляют, что намерены продолжать акции протеста столько, сколько потребуется.

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