13 октября 2026, 11:36

В Токио создадут отдел по авариям с беспилотными автомобилями

В Токио создадут отдел по авариям с беспилотными автомобилями

Управление полиции в Токио создаст отдел, который займется расследованием и предотвращением аварий с участием беспилотных автомобилей.

Ожидается, что новое подразделение появится в столице Японии уже весной следующего года. Оно будет работать в составе управления дорожного движения полицейского департамента, передает japantimes.co.jp

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Компании собираются начать с небольшого автопарка, а затем расширить его примерно до 100 автомобилей в ключевых районах Токио.

Как отмечает The Japan Times, правительство поставило перед собой цель увеличить количество беспилотных автобусов, такси и грузовиков до 10 000 транспортных средств к 2030 году. Отделение полиции в Токио, которое будет заниматься расследованием инцидентов с их участием, планирует накопить опыт и поделиться им с полицейскими управлениями других префектур.

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