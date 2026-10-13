В аэропорту Нюрнберга задержали шесть рейсов, самолет с Корфу сопровождали истребители

13 октября аэропорт Нюрнберга временно приостановил работу из-за полицейской операции после сообщения о возможной чрезвычайной ситуации в воздухе. Самолет с греческого острова Корфу благополучно приземлился в сопровождении истребителей Eurofighter. Позднее полиция объявила, что опасности нет, однако ограничения в работе аэропорта пока сохраняются. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Вследствие инцидента возникли перебои в движении автобусов и поездов метро, следующих к аэропорту. Около 13:00 по местному времени полиция отменила тревогу. Проверка на месте показала, что опасности нет.

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Вскоре после этого в аэропорту сообщили, что самолет с греческого острова Корфу благополучно приземлился в сопровождении истребителей Eurofighter.

В целом поисковые мероприятия привели к задержке шести рейсов. Еще два прибывающих самолета перенаправили в Кельн и Прагу, но позднее они смогли продолжить полет в Нюрнберг.

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Ранним утром 13 октября воздушное сообщение в районе Нюрнберга нарушилось после сообщений о возможном появлении беспилотника. По данным полиции, три пилота независимо друг от друга сообщили об объекте, который заметили во время взлета или посадки.

Отдел пограничной полиции аэропорта совместно с администрацией аэропорта и немецкой службой управления воздушным движением начал поисковую операцию. К ней привлекли полицейский вертолет, однако обнаружить беспилотник не удалось.

Из-за поисков работа аэропорта временно нарушилась. По словам представителя аэропорта, задержались шесть рейсов. Еще два прибывающих самолета перенаправили в Кельн и Прагу, но позднее они смогли продолжить полет в Нюрнберг.

Связаны ли утренний инцидент с предполагаемым беспилотником и последующая полицейская операция, пока неизвестно.