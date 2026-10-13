Трагедия в парке развлечений Six Flags в США: мужчина выпал из вагончика аттракциона с высоты 60 метров

Один человек погиб, ещё несколько пострадали в результате инцидента в парке развлечений Six Flags Over Georgia в пригороде Атланты. После происшествия оператор временно закрыл аттракционы в шести других своих парках в качестве меры предосторожности, сообщает Euronews.

Трагедия произошла в понедельник, 12 октября. Официальные лица пока не раскрыли подробностей гибели человека, характере травм и состоянии пострадавших. Власти и компания-оператор также не уточнили, на каком именно аттракционе произошёл инцидент.

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При этом местные телеканалы показали кадры эвакуации посетителей с американских горок «Голиаф» (Goliath). Людей спускали по аварийной лестнице с высоты.

Очевидцы рассказали телеканалу WXIA, что мужчина выпал из вагончика на большой высоте, ударился о конструкцию аттракциона и упал на землю. Официального подтверждения этой версии пока нет.

Обстоятельства происшествия расследует отдел по расследованию тяжких преступлений полиции округа Кобб.

Представитель компании заявил, что сотрудники парка и местные власти незамедлительно отреагировали на случившееся. По его словам, Six Flags полностью сотрудничает со следствием и оказывает поддержку посетителям и сотрудникам, которых затронула трагедия.

«Мы глубоко опечалены сегодняшним инцидентом с посетителем в нашем парке», - заявил представитель компании.

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Председатель Совета комиссаров округа Кобб Лиза Купид выразила соболезнования семье погибшего и сообщила, что родственников уже уведомили о случившемся.

«Невозможно представить тот ужас, который пережили сегодня посетители и сотрудники, и моё сердце болит за семью, потерявшую близкого человека», - сказала она.

Купид также отметила, что парк играет важную роль в туристической индустрии округа, привлекая посетителей со всего юго-востока США.

«Мы все пытаемся осознать, как подобная трагедия могла произойти в месте, которое подарило столь счастливые воспоминания многим поколениям семей», - добавила она.

Согласно информации на сайте парка, американские горки «Голиаф» открылись в 2006 году. Высота аттракциона достигает 61 метра, а вагонетки разгоняются до 113 км/ч. Поездка длится около трёх с половиной минут.

По данным юридической фирмы Doan Law Firm, которая ведёт статистику происшествий на аттракционах, это седьмой случай гибели человека в парке Six Flags Over Georgia с момента его открытия. В частности, в 2006 году мужчина умер во время поездки на «Голиафе» - предположительно, у него произошёл сердечный приступ.