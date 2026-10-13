13 октября 2026, 18:35 Валерия Леонова

Семь месяцев в Шотландии ловили одного горностая - с собаками, капканами и камерами с ИИ

Семь месяцев в Шотландии ловили одного горностая - с собаками, капканами и камерами с ИИ

На небольшом шотландском острове Раузи завершилась необычная операция по поиску одного-единственного горностая. Неуловимого зверька искали несколько месяцев с помощью специально обученных собак, камер с искусственным интеллектом и сотен ловушек.

На борьбу с незваным гостем дополнительно выделили почти 150 тысяч фунтов стерлингов, сообщает местное издание The Orcadian.

Читайте нас также

Остров Раузи расположен в Оркнейском архипелаге к северу от побережья Шотландии. До недавнего времени он считался свободным от горностаев, которые представляют серьезную угрозу для местной экосистемы.

Первые сообщения о появлении хищника поступили в апреле, а в мае его присутствие подтвердили с помощью фотоловушки. С этого момента специалисты проекта Orkney Native Wildlife Project (ONWP) начали масштабные поиски.

Задача оказалась непростой: маленький и чрезвычайно подвижный зверек свободно перемещался по острову площадью около 4500 гектаров, скрываясь среди холмов, камней и вересковых зарослей.

Для обнаружения горностая специалисты задействовали обученных поисковых собак, камеры с искусственным интеллектом и другие средства наблюдения.

На острове установили 229 ловушек и 59 камер. В поисках участвовали сотрудники природоохранного проекта и местные добровольцы

Дополнительное финансирование в размере почти 150 тысяч фунтов было предоставлено в рамках программы защиты дикой природы Оркнейских островов.

Читайте Mixer
Семь месяцев в Шотландии ловили одного горностая - с собаками, капканами и камерами с ИИ

Мягкие и пышные пончики, как в детстве: простой домашний рецепт
Семь месяцев в Шотландии ловили одного горностая - с собаками, капканами и камерами с ИИ

16 дизайнерских провалов, которые вызывают больше вопросов, чем ответов
Семь месяцев в Шотландии ловили одного горностая - с собаками, капканами и камерами с ИИ

Астролог принцессы Дианы предсказала будущее королевской семьи: что…
Семь месяцев в Шотландии ловили одного горностая - с собаками, капканами и камерами с ИИ

Любителям Стивена Кинга стоит присмотреться к этому мини-сериалу из 6 серий

Наконец 9 октября поиски увенчались успехом. Горностай попался в ловушку возле озера Лумачун

Как и предполагали специалисты на основании анализа ДНК, это оказался самец. Признаков присутствия других горностаев или их размножения на острове пока не обнаружено.

Почему один маленький зверек вызвал такую тревогу

Горностаи не являются коренными обитателями Оркнейских островов. Впервые их обнаружили здесь в 2010 году.

Эти хищники охотятся на мелких млекопитающих и птиц, в том числе на виды, особенно уязвимые в условиях островной экосистемы.

Одной из главных потенциальных жертв является оркнейская полевка - небольшой грызун, который встречается только на Оркнейских островах. Она, в свою очередь, служит важным источником пищи для местных хищных птиц. Поэтому появление даже одного горностая на острове, где прежде этих животных не было, специалисты сочли серьезной угрозой.

С 2019 года в рамках природоохранной программы на Оркнейских островах отловили более 9000 горностаев.

Наблюдение за островом продолжится еще два года, чтобы убедиться, что других горностаев там действительно нет. Не скучно им там живется.

google news Подпишитесь на нас
Семь месяцев в Шотландии ловили одного горностая - с собаками, капканами и камерами с ИИ

Мягкие и пышные пончики, как в детстве: простой домашний рецепт
Семь месяцев в Шотландии ловили одного горностая - с собаками, капканами и камерами с ИИ

16 дизайнерских провалов, которые вызывают больше вопросов, чем ответов

В мире

Земля продолжает дрожать: в Панаме после мощного землетрясения пострадали более 6000 человек
13 октября, 18:35
Семь месяцев в Шотландии ловили одного горностая - с собаками, капканами и камерами с ИИ
13 октября, 18:15
От искусственного интеллекта до ожирения: ученые назвали 17 главных угроз человечеству
Земля продолжает дрожать: в Панаме после мощного землетрясения пострадали более 6000 человек
13 октября, 17:36 17:36
Грета Тунберг присоединилась к протестам школьников во Франции
Земля продолжает дрожать: в Панаме после мощного землетрясения пострадали более 6000 человек
13 октября, 16:30 16:30
В аэропорту Нюрнберга задержали шесть рейсов, самолет с Корфу сопровождали истребители
Земля продолжает дрожать: в Панаме после мощного землетрясения пострадали более 6000 человек
13 октября, 16:00 16:00
BBC снимет документальный фильм о Джоан Роулинг и скандалах вокруг неё
Земля продолжает дрожать: в Панаме после мощного землетрясения пострадали более 6000 человек
13 октября, 14:29 14:29
Натюрморт Уинстона Черчилля выставлен на аукцион Christie’s за полмиллиона фунтов
Земля продолжает дрожать: в Панаме после мощного землетрясения пострадали более 6000 человек
13 октября, 14:02 14:02
Во Франции возобновились протесты старшеклассников: к ним присоединилась Грета Тунберг
Земля продолжает дрожать: в Панаме после мощного землетрясения пострадали более 6000 человек
13 октября, 13:00 13:00
Актрису Сельму Блэр обвиняют в дебоше на борту самолёта: укусила стюардессу и напала на полицейского
Земля продолжает дрожать: в Панаме после мощного землетрясения пострадали более 6000 человек
13 октября, 12:30 12:30
Трагедия в парке развлечений Six Flags в США: мужчина выпал из вагончика аттракциона с высоты 60 метров
Земля продолжает дрожать: в Панаме после мощного землетрясения пострадали более 6000 человек
13 октября, 11:36 11:36
В Токио создадут отдел по авариям с беспилотными автомобилями
Земля продолжает дрожать: в Панаме после мощного землетрясения пострадали более 6000 человек
13 октября, 10:26 10:26
Земля продолжает дрожать: в Панаме после мощного землетрясения пострадали более 6000 человек

Латвия

В Риге построят временный мост через Даугаву к осени 2027 года: что о нем известно
13 октября, 17:14
В Латвии крупные продуктовые магазины обяжут продавать газеты и журналы: готовы поправки к закону 
13 октября, 15:35
В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме
В Риге построят временный мост через Даугаву к осени 2027 года: что о нем известно
13 октября, 15:02 15:02
В среду в Риге и многих регионах Латвии пройдут дожди
В Риге построят временный мост через Даугаву к осени 2027 года: что о нем известно
13 октября, 13:30 13:30
В Латвии проходят Дни открытых дверей в школьных столовых: родители могут оценить обеды для учеников на вкус
В Риге построят временный мост через Даугаву к осени 2027 года: что о нем известно
13 октября, 11:06 11:06
Покупки на Temu и Shein снова подорожают: с 1 ноября в Латвии вводят новый сбор - сколько придется платить
В Риге построят временный мост через Даугаву к осени 2027 года: что о нем известно
13 октября, 08:24 08:24
Во вторник Латвию накрыли облака и туман: местами дождь, но днем выглянет солнце
В Риге построят временный мост через Даугаву к осени 2027 года: что о нем известно
12 октября, 23:58 23:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь
В Риге построят временный мост через Даугаву к осени 2027 года: что о нем известно
12 октября, 18:00 18:00
airBaltic завершила полугодие с убытком в 128 млн евро: что повлияло на результат
В Риге построят временный мост через Даугаву к осени 2027 года: что о нем известно
12 октября, 17:05 17:05
Почти 1000 детей в Латвии мечтают обрести семью: как стать приемным родителем
В Риге построят временный мост через Даугаву к осени 2027 года: что о нем известно
12 октября, 16:28 16:28
Рижане стали вдвое чаще ездить на ночных автобусах, а аэропортовый маршрут вышел в лидеры
В Риге построят временный мост через Даугаву к осени 2027 года: что о нем известно
12 октября, 15:29 15:29
В Риге построят временный мост через Даугаву к осени 2027 года: что о нем известно

ЧП

«Едва не стал вторым 11 сентября»: пассажиров рейса FlyDubai спасло чудо и решительность - НОВЫЕ ДЕТАЛИ и КАДРЫ
13 октября, 15:35
В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме
«Едва не стал вторым 11 сентября»: пассажиров рейса FlyDubai спасло чудо и решительность - НОВЫЕ ДЕТАЛИ и КАДРЫ
13 октября, 10:26
Земля продолжает дрожать: в Панаме после мощного землетрясения пострадали более 6000 человек
«Едва не стал вторым 11 сентября»: пассажиров рейса FlyDubai спасло чудо и решительность - НОВЫЕ ДЕТАЛИ и КАДРЫ
ВИДЕО
10 октября, 09:00
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
8 октября, 15:40
Два нападения на школы за два дня: в Польше погибла сотрудница, девять человек ранены
8 октября, 12:00
Конфликт на детской площадке в Риге: полиция задержала одного из юных участников
7 октября, 10:27
Вооруженные люди угрожали латвийским военным во время попытки прорыва границы
7 октября, 07:58
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 15:16
«Едва не стал вторым 11 сентября»: пассажиров рейса FlyDubai спасло чудо и решительность - НОВЫЕ ДЕТАЛИ и КАДРЫ

Бизнес

Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
12 октября, 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
2 октября, 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов

Культура

Николас Кейдж снимется в 5-м сезоне «Настоящего детектива»: «Ничего, что я первым об этом объявил?»
13 октября, 16:00
BBC снимет документальный фильм о Джоан Роулинг и скандалах вокруг неё
Николас Кейдж снимется в 5-м сезоне «Настоящего детектива»: «Ничего, что я первым об этом объявил?»
13 октября, 14:29
Натюрморт Уинстона Черчилля выставлен на аукцион Christie’s за полмиллиона фунтов
Николас Кейдж снимется в 5-м сезоне «Настоящего детектива»: «Ничего, что я первым об этом объявил?»
13 октября, 12:11
Кулбергс пообещал латвийскому кино миллион евро, но пока не знает, где взять деньги
13 октября, 08:32
Умер актер сериала «Во все тяжкие» Ар Джей Митти: ему было всего 34 года
13 октября, 07:58
Бритни Спирс выпустила песню из 2001 года, написанную вместе с Джастином Тимберлейком
12 октября, 20:30
Антонио Бандерас сыграет легендарного завоевателя Мексики: начались съёмки фильма «Кортес»
12 октября, 10:54
Венецианская биеннале: искусство по-прежнему в большом долгу
11 октября, 19:40
Николас Кейдж снимется в 5-м сезоне «Настоящего детектива»: «Ничего, что я первым об этом объявил?»

Mixer

Пицца на лаваше за 15 минут: хрустящая основа и тянущийся сыр
13 октября, 18:33
Готовим кофейный десерт из ряженки: без яиц, сливок и выпечки
Пицца на лаваше за 15 минут: хрустящая основа и тянущийся сыр
13 октября, 18:10
Весы, Стрельцы, Скорпионы и Овны в гороскопе на среду 14 октября
Пицца на лаваше за 15 минут: хрустящая основа и тянущийся сыр
13 октября, 16:57
Мягкие и пышные пончики, как в детстве: простой домашний рецепт
13 октября, 16:28
16 дизайнерских провалов, которые вызывают больше вопросов, чем ответов
13 октября, 15:56
Астролог принцессы Дианы предсказала будущее королевской семьи: что сбылось у Гарри, Меган и Кейт
13 октября, 15:28
Любителям Стивена Кинга стоит присмотреться к этому мини-сериалу из 6 серий
13 октября, 14:58
Первое найденное слово в тесте раскроет, чего вам сейчас не хватает в отношениях и жизни
13 октября, 14:27
Пицца на лаваше за 15 минут: хрустящая основа и тянущийся сыр

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: маме 6-летнего Марка из Сигулды нужна помощь для лечения сына
12 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь
«Зеленая лампа»: маме 6-летнего Марка из Сигулды нужна помощь для лечения сына
9 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: для 6-летнего Марка полностью собрана нужная сумма
«Зеленая лампа»: маме 6-летнего Марка из Сигулды нужна помощь для лечения сына
7 октября, 14:57
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь для оплаты важной терапии
6 октября, 16:57
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для лечения 6-летнего сына
5 октября, 12:58
«Зеленая лампа»: в помощь 6-летнему Марку собрана треть нужной суммы. Акция продолжается
2 октября, 11:27
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для оплаты лечения 6-летнего сына
1 октября, 12:29
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь, чтобы он начал нормально говорить
30 сентября, 11:59
«Зеленая лампа»: маме 6-летнего Марка из Сигулды нужна помощь для лечения сына

Спорт

Какаду стали символами Олимпиады-2032: Брисбен представил необычные эмблемы Игр
11 октября, 14:57
Артур Шилов стал второй звездой матча НХЛ: победы одержали и команды Гиргенсонса и Блюгерса 
Какаду стали символами Олимпиады-2032: Брисбен представил необычные эмблемы Игр
ВИДЕО
11 октября, 12:59
«Бавария» пропустила самый быстрый гол в истории Бундеслиги - Видео
Какаду стали символами Олимпиады-2032: Брисбен представил необычные эмблемы Игр
ВИДЕО
11 октября, 12:40
Месси и Суарес устроили голевое шоу: «Интер Майами» разгромил «Ди Си Юнайтед»
10 октября, 15:38
Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии
9 октября, 20:28
Названы десять самых дорогих футболистов мира: на первом месте - сразу двое
7 октября, 16:28
Мбаппе может покинуть «Реал» летом 2027 года: правда или слухи?
7 октября, 10:58
Лионель Месси провел последний матч за сборную Аргентины и забил гол
6 октября, 19:57
Какаду стали символами Олимпиады-2032: Брисбен представил необычные эмблемы Игр
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас