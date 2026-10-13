Семь месяцев в Шотландии ловили одного горностая - с собаками, капканами и камерами с ИИ

На небольшом шотландском острове Раузи завершилась необычная операция по поиску одного-единственного горностая. Неуловимого зверька искали несколько месяцев с помощью специально обученных собак, камер с искусственным интеллектом и сотен ловушек.

На борьбу с незваным гостем дополнительно выделили почти 150 тысяч фунтов стерлингов, сообщает местное издание The Orcadian.

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Остров Раузи расположен в Оркнейском архипелаге к северу от побережья Шотландии. До недавнего времени он считался свободным от горностаев, которые представляют серьезную угрозу для местной экосистемы.

Первые сообщения о появлении хищника поступили в апреле, а в мае его присутствие подтвердили с помощью фотоловушки. С этого момента специалисты проекта Orkney Native Wildlife Project (ONWP) начали масштабные поиски.

Задача оказалась непростой: маленький и чрезвычайно подвижный зверек свободно перемещался по острову площадью около 4500 гектаров, скрываясь среди холмов, камней и вересковых зарослей.

Для обнаружения горностая специалисты задействовали обученных поисковых собак, камеры с искусственным интеллектом и другие средства наблюдения.

На острове установили 229 ловушек и 59 камер. В поисках участвовали сотрудники природоохранного проекта и местные добровольцы

Дополнительное финансирование в размере почти 150 тысяч фунтов было предоставлено в рамках программы защиты дикой природы Оркнейских островов.

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Наконец 9 октября поиски увенчались успехом. Горностай попался в ловушку возле озера Лумачун

Как и предполагали специалисты на основании анализа ДНК, это оказался самец. Признаков присутствия других горностаев или их размножения на острове пока не обнаружено.

Почему один маленький зверек вызвал такую тревогу

Горностаи не являются коренными обитателями Оркнейских островов. Впервые их обнаружили здесь в 2010 году.

Эти хищники охотятся на мелких млекопитающих и птиц, в том числе на виды, особенно уязвимые в условиях островной экосистемы.

Одной из главных потенциальных жертв является оркнейская полевка - небольшой грызун, который встречается только на Оркнейских островах. Она, в свою очередь, служит важным источником пищи для местных хищных птиц. Поэтому появление даже одного горностая на острове, где прежде этих животных не было, специалисты сочли серьезной угрозой.

С 2019 года в рамках природоохранной программы на Оркнейских островах отловили более 9000 горностаев.

Наблюдение за островом продолжится еще два года, чтобы убедиться, что других горностаев там действительно нет. Не скучно им там живется.