13 октября 2026, 20:29 Валерия Леонова

Рождество без короля: принц Гарри и его семья проведут праздник с матерью Меган

Рождество без короля: принц Гарри и его семья проведут праздник с матерью Меган

Принц Гарри и Меган Маркл, недавно вернувшиеся вместе с детьми в Великобританию, не планируют присоединяться к королевской семье на традиционном праздновании Рождества в Сандрингеме. Вместо этого герцог и герцогиня Сассекские намерены провести праздник с матерью Меган, Дорией Рэгланд, сообщает британский телеканал ITV.

По данным британской прессы, супруги не рассчитывают получить приглашение от короля Карла III и не собираются его ждать.

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Как рассказал источник газете The Sunday Times, совместное празднование с королевской семьей сейчас было бы слишком сложным из-за сохраняющихся разногласий между родственниками.

Где именно Гарри и Меган проведут Рождество, пока не решено. Дория Рэгланд живет в Калифорнии, однако супруги готовы пригласить ее к себе в Великобританию или сами отправиться в США - в зависимости от ее пожеланий.

Вместе с родителями праздник проведут семилетний принц Арчи и пятилетняя принцесса Лилибет.

В августе Гарри и Меган после шести лет жизни в Калифорнии вернулись в Великобританию. Их дети начали посещать британскую школу, а сами супруги постепенно возобновляют общественную и благотворительную деятельность.

Возвращение вызвало новые разговоры о возможном примирении принца Гарри с отцом.

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По информации журнала People, в июле Гарри, Меган и их дети встречались за чаепитием с королем Карлом III и королевой Камиллой. После этого принц продолжил поддерживать телефонную связь с отцом.

Однако отношения Гарри со старшим братом, принцем Уильямом, остаются напряженными. По сведениям источников издания, братья по-прежнему не общаются напрямую.

Последний раз Гарри и Меган встречали Рождество вместе с королевской семьей в Сандрингеме в 2018 году. Тогда Меган ожидала рождения их первого ребенка - Арчи.

Тем временем 15 октября Гарри и Меган собираются вместе посетить Ноттингем, где встретятся с представителями нескольких благотворительных организаций, работающих с молодежью.

Этот город имеет для супругов особое значение: именно в Ноттингеме в 2017 году состоялся их первый официальный совместный визит после объявления о помолвке.

Однако нынешняя поездка не будет королевским мероприятием. С 2020 года Гарри и Меган не исполняют официальные обязанности членов британской королевской семьи.

 

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