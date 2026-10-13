13 октября 2026, 21:05 Валерия Леонова

Первый триллионер в истории снова стал всего лишь миллиардером

Первый триллионер в истории снова стал всего лишь миллиардером

Американский предприниматель Илон Маск вновь лишился статуса человека с состоянием более триллиона долларов. По оценке Forbes, утром 13 октября его капитал сократился до 982,9 миллиарда долларов.

А ведь всего четыре дня назад бизнесмен в очередной раз преодолел заветную отметку в один триллион.

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Причиной очередного изменения в рейтинге богатейших людей планеты стало падение акций космической компании SpaceX. После открытия американских бирж их стоимость снизилась более чем на 3%, а состояние Маска, по подсчетам Forbes, уменьшилось примерно на 26,3 миллиарда долларов.

Впрочем, даже после столь внушительных потерь предприниматель остается богатейшим человеком мира

Впервые Маск стал триллионером 12 июня 2026 года, когда акции SpaceX начали торговаться на бирже Nasdaq. Компания провела крупнейшее первичное размещение акций (IPO) в истории.

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Цена размещения составила 135 долларов за акцию, а первые торги открылись на уровне 150 долларов. Уже в день дебюта акции закрылись по цене 160,95 доллара, и Forbes оценил состояние Маска примерно в 1,1 триллиона долларов.

Позднее бумаги SpaceX продолжили дорожать, но затем резко подешевели. В начале августа их стоимость опускалась до 108 долларов, а рыночная капитализация компании сократилась примерно на 1,2 триллиона долларов по сравнению с предыдущими максимумами.

Осенью акции начали восстанавливать позиции. На прошлой неделе они вновь торговались выше 160 долларов, благодаря чему Маск вернул себе статус триллионера.

Однако удержаться на этой отметке удалось лишь несколько дней.

При этом речь идет не о деньгах на банковском счете предпринимателя, а о расчетной стоимости принадлежащих ему акций и других активов. Поэтому его состояние может изменяться на десятки миллиардов долларов буквально за несколько часов - вслед за колебаниями биржевых котировок.

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