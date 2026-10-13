Папе Римскому Льву XIV сделали операцию на легком: что известно о его состоянии 

Папа Римский Лев XIV во вторник, 13 октября, перенес операцию в римской университетской клинике «Агостино Джемелли». Хирургическое вмешательство было необходимо для удаления небольшого узла, обнаруженного в одном из легких понтифика.
Об операции сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на итальянское агентство ANSA.
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На момент публикации официальной информации о результатах операции и состоянии 71-летнего понтифика после хирургического вмешательства еще не поступало. Пресс-служба Святого престола пообещала предоставить медицинские сведения вечером 13 октября.
71-летний понтифик приехал в больницу около 13:00 по местному времени. По дороге он приветствовал собравшихся верующих, которые желали ему скорейшего выздоровления.
Операцию провела бригада торакальных хирургов под руководством профессора Стефано Маргариторы.
Об обнаруженном в легком узле Лев XIV лично рассказал в воскресенье, 11 октября, после традиционной молитвы «Ангел Господень» на площади Святого Петра. По информации Ватикана, образование небольшое, хорошо локализовано и было обнаружено во время планового медицинского обследования.
Пока неизвестно, является ли оно злокачественным. Операция позволит врачам провести необходимые исследования и определить, потребуется ли дальнейшее лечение.
Предполагается, что после хирургического вмешательства понтифик останется в клинике примерно на неделю.
Все его публичные мероприятия отменены до 20 октября. При этом запланированная на ноябрь поездка в Южную Америку пока остается в программе.
На время госпитализации Лев XIV разместится на десятом этаже больницы. Традиционные папские апартаменты в «Джемелли» сейчас ремонтируют, поэтому для него подготовили другое помещение.
В клинике усилены меры безопасности, а доступ в отделение, где будет находиться глава Католической церкви, ограничен.
После известия о предстоящей операции Папа Римский получает многочисленные послания поддержки из разных стран.
Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин отметил спокойствие, с которым Лев XIV сообщил верующим о проблеме со здоровьем. Он выразил надежду, что благодаря раннему обнаружению образования врачам удастся успешно решить проблему.
Старший брат понтифика Луи Прево также призвал верующих молиться за благополучный исход операции. В интервью итальянской газете Corriere della Sera он выразил уверенность, что Лев XIV восстановится и сможет продолжить руководство Католической церковью.
Римская клиника «Джемелли» известна как больница, в которой проходят лечение понтифики. Здесь неоднократно госпитализировали Иоанна Павла II и Папу Франциска.
Несмотря на временную госпитализацию Льва XIV, руководство Католической церковью продолжает действовать в обычном порядке. Повседневными делами Ватикана занимаются государственный секретарь и другие должностные лица Святого престола.