От искусственного интеллекта до ожирения: ученые назвали 17 главных угроз человечеству

Злоумышленное использование искусственного интеллекта и масштабный ядерный конфликт могут поставить под угрозу само существование человечества. Однако огромные потери для здоровья людей в XXI веке способны принести и гораздо более привычные проблемы - ожирение, бедность и недостаток образования.

К таким выводам пришли авторы исследования, опубликованного в медицинском журнале The Lancet.

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Международная комиссия экспертов изучила сотни потенциальных угроз и выделила 17 наиболее серьезных рисков для здоровья и выживания людей в период с 2025 по 2100 год. Результаты работы представили на Всемирном саммите здравоохранения в Берлине.

Исследователи использовали данные по 204 странам и территориям, чтобы оценить возможные последствия различных кризисов и определить, какую часть ущерба человечество еще способно предотвратить.

Две угрозы, способные привести к вымиранию человечества

Особое место в докладе занимают два сценария, которые, несмотря на относительно низкую вероятность, могут иметь катастрофические последствия.

Первый связан со злонамеренным использованием искусственного интеллекта. В частности, эксперты опасаются, что новые технологии могут облегчить создание опасных биологических агентов и оружия.

Второй сценарий - масштабный ядерный конфликт. Его последствия могут не ограничиться непосредственными разрушениями и человеческими жертвами. Ученые предупреждают также об угрозе так называемого ядерного голода, когда изменения климата после войны приводят к резкому сокращению производства продовольствия.

При этом исследователи не утверждают, что подобные события обязательно произойдут до конца столетия. Речь идет об оценке возможных рисков, а не о предсказании будущего.

Какие еще опасности выделили ученые

Помимо двух экстремальных сценариев, эксперты определили еще 15 серьезных угроз. Среди них:

изменение климата и загрязнение воздуха;

устойчивость микроорганизмов к противомикробным препаратам;

пандемии естественного происхождения;

детское недоедание;

сокращение международной помощи здравоохранению;

обычные вооруженные конфликты;

курение и чрезмерное употребление алкоголя;

повышенное артериальное давление;

ожирение и проблемы психического здоровья;

нездоровое старение;

неравенство доходов и низкий уровень образования.

Все эти факторы способны привести к масштабным потерям здоровья и преждевременной смертности.

Для сравнения последствий ученые использовали показатель DALY - количество лет здоровой жизни, потерянных из-за заболеваний, инвалидности или преждевременной смерти.

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Один DALY соответствует одному потерянному году здоровой жизни

По оценке исследователей, каждая из 17 угроз может привести к потерям, превышающим миллиард таких лет. Для сравнения: совокупный ущерб здоровью от пандемии COVID-19 оценивается примерно в 500 миллионов DALY.

Одним из наиболее неожиданных результатов исследования стало то, что по количеству потенциально предотвратимых потерь здоровой жизни на первое место вышло ожирение.

В сочетании с неправильным питанием и недостаточной физической активностью оно может привести к потере 23,1 миллиарда лет здоровой жизни до 2100 года, которые можно было бы сохранить благодаря профилактике и другим мерам.

Это примерно в 46 раз больше совокупного ущерба от пандемии COVID-19.

Следом идут низкий уровень образования - 16,1 млрд лет здоровой жизни - и неравенство доходов - 13,8 млрд.

Таким образом, исследование показывает, что угрозы человечеству не ограничиваются глобальными катастрофами. Повседневные проблемы здравоохранения и социального развития в долгосрочной перспективе способны причинить колоссальный ущерб.

Авторы доклада подчеркивают, что многие угрозы взаимосвязаны. Например, изменение климата может усиливать продовольственные проблемы, а бедность и недостаточное финансирование медицины - повышать уязвимость населения перед болезнями и эпидемиями.

Опыт пандемии COVID-19 показал, насколько серьезными могут оказаться последствия недостаточной готовности к глобальным кризисам.

В то же время исследователи считают, что значительную часть будущего ущерба еще можно предотвратить. Для этого они предлагают укреплять системы здравоохранения, инвестировать в новые медицинские и климатические технологии, совершенствовать международное сотрудничество и регулярно пересматривать оценки глобальных угроз.

Авторы также выступают за создание постоянной системы наблюдения за рисками XXI века, чтобы правительства могли принимать решения до того, как потенциальные угрозы перерастут в масштабные кризисы.