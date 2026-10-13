Натюрморт Уинстона Черчилля выставлен на аукцион Christie’s за полмиллиона фунтов

Натюрморт «Амариллис», написанный легендарным премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, выставят на торги Christie’s в Лондоне. Как сообщает ArtNews, картину оценивают в 300–500 тысяч фунтов стерлингов - примерно 354–592 тысячи евро.

Полотно создано в 1948 году. На нём изображён красный амариллис белладонна в горшке на столе на тёмном фоне. Черчилль подарил эту картину своей младшей дочери Мэри Соумс, которая в 1995 году передала её Фонду Черчилля.

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Вырученные от продажи средства направят на программу Making Space for the Arts («Создание пространства для искусств»).

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Аукцион состоится 21 октября. Представитель Christie’s Пиппа Джакомб отметила, что в «Амариллисе» заметно влияние художника Уильяма Николсона. Оно проявляется в сдержанной композиции и смелом использовании цвета. По словам Джакомб, картина также демонстрирует уверенность, с которой Черчилль работал в жанре натюрморта.

Черчилль начал заниматься живописью в 40 лет и за свою жизнь написал около 500 картин. Самой дорогой из его работ остаётся «Башня мечети Кутубия» - пейзаж, написанный в 1943 году во время Второй мировой войны. В 2021 году Christie’s продал картину за 8,285 млн фунтов стерлингов - примерно 9,8 млн евро по нынешнему курсу.

В прошлом году на продажу выставили очки Черчилля, которыми он пользовался во время своего второго срока на посту премьер-министра. Их оценили в 6,4 млн рублей. Ранее с молотка ушла и вставная челюсть британского политика.