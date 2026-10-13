13 октября 2026, 09:18

Хакеры превратили холодильники в печки: во Франции сотни супермаркетов потеряли продукты из-за кибератаки

Хакеры превратили холодильники в печки: во Франции сотни супермаркетов потеряли продукты из-за кибератаки

Необычная кибератака произошла во Франции: злоумышленники дистанционно вмешались в работу холодильников и морозильных камер сразу в нескольких крупных торговых сетях. Вместо охлаждения оборудование начало нагреваться, причем температура в некоторых установках достигала +50 градусов. В результате испортились огромные запасы продуктов, а ущерб может исчисляться миллионами евро.

Масштабный сбой произошел в ночь с воскресенья на понедельник, 12 октября. Утром сотрудники сотен французских супермаркетов обнаружили, что холодильное оборудование перестало работать нормально, а мясо, овощи, молочные продукты и замороженные товары больше нельзя продавать.

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Как сообщают Reuters, Bloomberg и французские СМИ, кибератака затронула магазины крупных сетей Intermarché, Netto, Coopérative U, Carrefour, E.Leclerc и Monoprix.

В некоторых торговых точках пришлось полностью освободить холодильные витрины, изъять продукты из продажи и отправить их на уничтожение.

Как хакерам удалось нагреть холодильники до 50 градусов

Особенность этой атаки в том, что злоумышленники не пытались украсть деньги или персональные данные покупателей. Их целью стала сама система охлаждения.

Многие современные холодильные установки в супермаркетах управляются электронными контроллерами. Они регулируют температуру, контролируют работу оборудования и запускают автоматическое размораживание, необходимое для удаления наледи.

Именно этой функцией, по предварительным данным расследования, воспользовались хакеры.

Получив удаленный доступ к контроллерам датской компании Danfoss, злоумышленники изменили настройки системы размораживания.
Как выяснила газета Le Monde, продолжительность одного из циклов была увеличена с одного до восьми часов. Температура при этом достигала +50 градусов. В отдельных магазинах оборудование находилось в таком режиме несколько часов подряд.

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Продукты размораживались, нагревались и становились непригодными для продажи. В некоторых случаях возникали дополнительные технические повреждения, а французские СМИ сообщали даже об отдельных возгораниях.

Сколько магазинов пострадало

Точное число торговых точек, затронутых атакой, пока уточняется.
По сообщениям французских СМИ, наиболее серьезно пострадала группа Les Mousquetaires, объединяющая сети Intermarché и Netto. Различные источники оценивают число затронутых магазинов этой группы от 150 до примерно 300.

Кроме того, сообщается приблизительно о сотне магазинов Coopérative U, десятках супермаркетов Carrefour и Monoprix, а также отдельных торговых точках E.Leclerc.
Таким образом, речь идет о нескольких сотнях магазинов по всей Франции. В некоторых из них сотрудники обнаружили последствия атаки только утром, когда пришли на работу.

Газета Le Monde приводит пример супермаркета Intermarché в Градиньяне, где неисправность заметили после того, как в складском помещении появилась вода. Температура в холодильной камере поднялась настолько высоко, что сработала система пожаротушения.

Магазинам пришлось выбрасывать целые партии скоропортящихся товаров и замороженной продукции.
Общий ущерб оценивается в миллионы евро, хотя окончательная сумма пока неизвестна.

Почему системы оказались уязвимыми

В центре истории оказалась датская компания Danfoss, выпускающая оборудование и программное обеспечение для управления холодильными установками.
Представитель компании сообщил Bloomberg и Le Monde, что большинство затронутых контроллеров относятся к устаревшим моделям, которые больше не получают обновлений программного обеспечения и безопасности.
По словам производителя, компания давно рекомендует владельцам оборудования своевременно устанавливать новые версии программ и заменять устаревшие устройства.
Как отмечает Le Monde, о некоторых уязвимостях в системах Danfoss было известно и раньше. Компания выпускала предупреждения и исправления, однако не все используемые в магазинах системы были модернизированы.
Это позволило злоумышленникам использовать цифровую уязвимость для нанесения вполне реального физического ущерба.

Кто стоит за атакой

Французские правоохранительные органы начали расследование. К выяснению обстоятельств подключились специалисты по кибербезопасности.
На данный момент неизвестно, кто именно организовал атаку и какие цели преследовали злоумышленники. Ответственность за произошедшее публично никто не взял.

Случай во Франции показал, насколько серьезными могут быть последствия кибератак на оборудование, подключенное к компьютерным сетям.
Для причинения многомиллионного ущерба преступникам оказалось достаточно изменить настройки температуры и продолжительность размораживания.
Причем последствия затронули не только сами магазины, но и продовольственные запасы: огромное количество продуктов, которые еще накануне предназначались для продажи, пришлось уничтожить.

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