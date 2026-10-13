13 октября 2026, 17:36 Валерия Леонова

Протесты школьников во Франции могут объединиться с «желтыми жилетами»

Протесты школьников во Франции могут объединиться с «желтыми жилетами»

Во Франции протестное движение старшеклассников, продолжающееся с сентября, может получить новую поддержку. Учащиеся намерены объединить усилия с участниками акций против роста стоимости жизни, запланированных на 17 октября.

Между тем власти утверждают, что школьные протесты постепенно идут на спад, хотя одновременно признают усиление беспорядков. Об этом сообщает Международное французское радио RFI.

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Во вторник, 13 октября, во Франции проходит пятый общенациональный день протестов старшеклассников. К акциям присоединились студенты университетов, преподаватели и представители общественных организаций.

Учащиеся требуют выделить дополнительно 10 миллиардов евро на нужды лицеев, решить проблему нехватки преподавателей, улучшить состояние школьных зданий и пересмотреть чрезмерную учебную нагрузку.

Еще одно требование - отменить систему Parcoursup, через которую выпускники французских школ подают заявления для поступления в высшие учебные заведения.

По данным Министерства национального образования Франции, 13 октября были закрыты около 200 лицеев из примерно 3700 действующих в стране.

Накануне, в понедельник, не работали 130 учебных заведений, тогда как в предыдущую пятницу - 172. В министерстве считают, что движение постепенно теряет масштаб.

Однако одновременно власти отмечают рост числа серьезных инцидентов. Только в понедельник пострадали не менее восьми сотрудников системы образования, в частности в районах Кретея, Бордо и Лиона.

В ходе предыдущих столкновений произошли и тяжелые происшествия: в Лансе несовершеннолетний лишился кисти руки, а в Туре другой подросток потерял глаз.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал участников демонстраций проводить акции спокойно, организованно и с уважением к людям и имуществу.

Министр национального образования Эдуар Жеффре на прошлой неделе пообещал срочно направить 3000 преподавателей для замены отсутствующих учителей в лицеях, где ситуация наиболее сложная. По словам официального представителя правительства Мод Брежон, выполнение этого решения уже началось.

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Премьер-министр Себастьен Лекорню также сообщил, что при подготовке государственного бюджета на 2027 год будут рассмотрены некоторые предложения старшеклассников, поступившие через специально созданную платформу консультаций.

Однако пока эти заявления не убедили организаторов протестов отказаться от дальнейших акций.

К протестующим присоединилась Грета Тунберг

Утром 13 октября шведская активистка Грета Тунберг появилась возле лицея имени Поля Элюара в пригороде Парижа Сен-Дени, который стал одним из центров протестного движения.

23-летняя активистка поддержала требования учащихся, заявив, что молодежь не привлекают к принятию важных решений, а школы не получают необходимых инвестиций.

Возле лицея также собрались около двадцати адвокатов. Они организовали символическую «цепь в мантиях», заявив о намерении защищать права учащихся во время возможных столкновений с полицией.

Протестное движение школьников может стать частью более широкой волны социальных выступлений.

На субботу, 17 октября, во Франции запланированы акции против роста стоимости жизни и налогов на топливо. Предполагается участие представителей движения «желтых жилетов», работников госсектора, преподавателей и других профессиональных объединений.

Профсоюзы летного персонала гражданской авиации также подали предварительные уведомления о забастовках на период с 17 по 21 октября.

Поддержку предстоящим выступлениям выражают Всеобщая конфедерация труда Франции (CGT) и представители левой партии «Непокоренная Франция», призывающие различные протестные движения объединить усилия.

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