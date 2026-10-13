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Два фильма и два красных платья: Скарлетт Йоханссон устроила двойную премьеру в Лондоне

Два фильма и два красных платья: Скарлетт Йоханссон устроила двойную премьеру в Лондоне

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон стала одной из главных героинь 70-го Лондонского кинофестиваля. За один день, 10 октября, она представила сразу две картины - анимационный детектив «Рэй Ганн» (Ray Gunn) и криминальную драму «Бумажный тигр» (Paper Tiger).

Для каждого выхода на красную дорожку актриса выбрала новое платье, причем оба наряда были красными, пишет журнал InStyle.

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Первой состоялась премьера анимационного фильма «Рэй Ганн» режиссера Брэда Берда, известного по мультфильмам «Суперсемейка» и «Стальной гигант».

Для дневного появления Йоханссон выбрала ярко-красное платье без бретелей из коллекции Hermès Resort 2027. Наряд отличался необычной объемной юбкой с карманами. Образ дополнили красные босоножки и золотое ожерелье.

Вечером актриса вновь появилась перед фотографами, но уже на премьере «Бумажного тигра». На этот раз она надела длинное алое платье Prada, созданное специально для нее. К нему Йоханссон подобрала золотистые туфли и украшения с крупными бриллиантами.

На вечерней премьере компанию актрисе составили Адам Драйвер и режиссер Джеймс Грей.

Действие анимационного фильма «Рэй Ганн» разворачивается в альтернативном 1939 году, в футуристическом городе Метропия, где люди живут бок о бок с инопланетянами.

Главный герой - частный детектив Рэй Ганн, который расследует убийство и оказывается втянут в опасную историю.

Йоханссон озвучила певицу Венус Нову, одну из ключевых героинь фильма. Голоса другим персонажам подарили Сэм Рокуэлл, Том Уэйтс и другие известные актеры.

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Картина сочетает научную фантастику, детектив и эстетику классического голливудского нуара. Премьера фильма на Netflix запланирована на 18 декабря 2026 года. Перед этим, с 4 декабря, его предполагается показать в ограниченном кинопрокате.

Криминальная история о двух братьях

Вторая картина, «Бумажный тигр», переносит зрителей в Нью-Йорк 1980-х годов.

В центре сюжета - два брата, которые оказываются втянуты в опасные дела, связанные с русской мафией.

Майлз Теллер играет инженера Ирвина Перла, а Адам Драйвер - его брата Гэри, бывшего полицейского. Йоханссон исполняет роль Хестер Перл.

Режиссером и сценаристом выступил Джеймс Грей, известный по фильмам «Роковая страсть», «Затерянный город Z» и «К звездам».

Мировая премьера «Бумажного тигра» состоялась ранее на Каннском кинофестивале, где картина участвовала в основном конкурсе. В Лондоне фильм представили британской публике.

Таким образом, за один день Йоханссон продемонстрировала две совершенно разные стороны своей работы: в одном фильме она выступила как актриса озвучивания, а в другом сыграла драматическую роль.

И, судя по фотографиям с фестиваля, для каждого проекта она сумела подобрать собственный образ, сохранив общий цветовой акцент - красный.

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