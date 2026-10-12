Юлле Мадизе вступила в должность президента Эстонии

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В понедельник, 12 октября, Юлле Мадизе принесла присягу перед Рийгикогу и официально вступила в должность президента Эстонии. Она сменила на этом посту Алара Кариса, сообщает ERR.

В 14:15 избранный президент вместе с супругом прибыла в президентскую канцелярию в Кадриорге, где их встретили Алар Карис и его супруга Сирье Карис. Затем президентские пары направились на площадь перед зданием Рийгикогу.

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Алар Карис поприветствовал почетный отряд Охранного батальона, после чего президенты проследовали в здание парламента.

Церемония инаугурации началась в 15:00. С речью выступил Алар Карис, затем Юлле Мадизе принесла присягу и произнесла свою первую речь в качестве главы государства. Церемонию транслировал на русском языке телеканал ETV+.

Юлле Мадизе 51 год. Она родилась и получила образование в Тарту, по специальности юрист. В разные годы работала в Министерстве юстиции, конституционной комиссии Рийгикогу, Государственном контроле и юридическим советником президента.

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С 2015 года занимала должность канцлера права, в конце 2021 года была переизбрана на второй срок.

Мадизе замужем за Лаури Мадизе, судьей Суда Европейского союза в Люксембурге. Детей у супругов нет. Ее отец Тыну Антон - бывший политик и судья Государственного суда.

Кандидатуру Мадизе выдвинули 75 депутатов Рийгикогу от Партии реформ, Eesti 200, Isamaa и Социал-демократической партии, а также внефракционные депутаты. В ходе тайного голосования она получила 71 голос и была избрана президентом Эстонии.

Свои первые зарубежные визиты на новом посту Мадизе совершит в Латвию и Финляндию.