В Париже пожар полностью уничтожил легендарный рынок Анфан-Руж - он работал более 400 лет

Le Parisien

В Париже сгорел старейший крытый рынок города, открытый в 1615 году. В результате пожара исторический рынок Анфан-Руж был практически полностью уничтожен, а около 20 торговцев лишились своих магазинов и ресторанов. Об этом сообщает французская газета Le Parisien.

Пожар произошел в ночь с 11 на 12 октября, предположительно между 3:00 и 4:00. Причина возгорания пока неизвестна. Огонь быстро распространился по всей территории рынка площадью около 1000 квадратных метров.

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В тушении участвовали десятки пожарных машин. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние здания. Один из участников тушения пожаловался на легкое недомогание, предположительно вызванное едким дымом, который к утру понедельника заполнил улицу Бретань. Других пострадавших не было.

«Я выросла там. Мне очень трудно видеть, как 20 или 30 лет уходят в дым», - рассказала президент ассоциации торговцев рынка Ноэми Вагнер, владелица магазина органических фруктов и овощей и ресторана. Она представляет четвертое поколение торговцев Анфан-Руж.

По словам пожарных и мэра III округа Парижа Ариэля Вейля, огонь уничтожил металлическую конструкцию рынка. Городские власти уже заявили о намерении восстановить его.

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Рынок Анфан-Руж работал в квартале Маре более 400 лет. Он открылся в 1615 году по указу короля Людовика XIII, чтобы снабжать продовольствием состоятельные семьи растущего квартала.

Название рынка связано с находившимся неподалеку приютом «Госпиталь красных детей», основанным в 1536 году и закрытым в 1772-м. Его воспитанники носили красную одежду - этот цвет символизировал милосердие.

В 1990-х годах рынок оказался под угрозой закрытия: на его месте планировали построить парковку. Однако местным жителям удалось отстоять историческое пространство. После пяти лет реконструкции рынок вновь открылся в 2000 году и стал популярным гастрономическим пространством с торговыми лавками, ресторанами и киосками с уличной едой.