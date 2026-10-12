Семеро медведей на кукурузном поле в Эстонии: фермеры подсчитывают убытки

В Эстонии медведи стали настоящим бедствием для сельскохозяйственного предприятия Voore Farm в уезде Ляэне-Вирумаа.

На одном из кукурузных полей одновременно заметили сразу семь медведей, а общий ущерб от набегов животных исчисляется десятками тысяч евро. Об этом сообщают эстонские издания Maaleht и Äripäev.

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Особенно сильно пострадали посевы возле деревни Пука, неподалеку от Роэла. По данным Äripäev, около десятка медведей уничтожили почти десять гектаров кукурузы.

Ранее, в сентябре Maaleht писал о фермере из Тартумаа, который столкнулся с медведями, разоряющими кукурузные поля. Ущерб, причиненный животными, достиг 20 000 евро. Кроме того, хищники опасно близко подходили к людям.

Животные приходят на поля в поисках пищи, повреждая растения и уничтожая урожай, который фермеры рассчитывали использовать для хозяйственных нужд.

Для Voore Farm это уже не первый подобный случай. Как сообщает Postimees, предприятие сталкивается с ущербом от медведей на протяжении нескольких лет, причем за последние пять лет проблема заметно обострилась.

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Представители хозяйства признают, что защитить большие сельскохозяйственные угодья от крупных диких животных непросто. В частности, установка электрических ограждений не всегда позволяет решить проблему.

Осенью кукурузные поля особенно привлекают медведей: богатые углеводами зерна помогают животным накопить жировые запасы перед зимней спячкой. При этом звери не только поедают початки, но и вытаптывают посевы. Впрочем, как выяснилось, пшеницу они тоже любят.

Voore Farm занимается растениеводством и выращивает сельскохозяйственные культуры, в том числе на корм скоту. Поэтому уничтожение кукурузных посевов означает для предприятия не только прямые финансовые потери, но и сокращение запасов кормов.

Ситуация вновь привлекла внимание к вопросу о численности бурых медведей в Эстонии и о том, как защитить фермерские хозяйства, не подвергая опасности диких животных.

По данным Департамента окружающей среды Эстонии, в стране обитает около 1100 бурых медведей. Их численность в последние годы увеличивается, и вместе с этим растет число случаев, когда животные причиняют ущерб сельскому хозяйству.