Почему в 2027 году производители ноутбуков рискуют потерять значительную часть покупателей

Изначально эксперты ожидали более умеренного снижения. Однако дальнейший рост стоимости компонентов способен усилить давление на отрасль. Главный вопрос теперь в том, какую часть дополнительных расходов производители смогут взять на себя, не перекладывая их полностью на потребителей.

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В 2026 году рынок поддержали заблаговременные закупки комплектующих и перенос части покупок на более ранние сроки. Но этот эффект может оказаться временным. Некоторые пользователи уже приобрели новые ноутбуки раньше, чем планировали, поэтому в следующем году спрос с их стороны может ослабнуть. Кроме того, запасы деталей, закупленных по прежним ценам, постепенно исчерпываются.

Особенно чувствительным к росту затрат окажется массовый сегмент. По данным TrendForce, в ноутбуке с рекомендованной розничной ценой $900 процессор, оперативная память DRAM и SSD-накопитель в третьем квартале 2026 года составляли около 68% стоимости комплектующих. Подорожание этих компонентов заметно увеличит себестоимость готового устройства.

Производителям придётся выбирать между несколькими вариантами: повышать розничные цены, сокращать собственную прибыль или предлагать менее мощные конфигурации. В последнем случае экономия может затронуть, например, объём оперативной памяти. Для покупателей это означает, что даже при сохранении прежней цены характеристики некоторых моделей могут ухудшиться.

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На ситуацию также повлияет дефицит памяти DRAM. Высокий спрос со стороны серверов для искусственного интеллекта может поддерживать нехватку этих компонентов. С NAND Flash ситуация способна улучшиться во второй половине 2027 года, когда заработают новые производственные мощности.

Дополнительные расходы создают печатные платы, многослойные керамические конденсаторы и микросхемы управления питанием. На их стоимость и сроки поставок влияют цены на сырьё, распределение производственных мощностей и геополитические факторы. Всё это усложняет планирование выпуска устройств.

Может измениться и география производства. По оценкам TrendForce, доля ноутбуков, выпускаемых за пределами Китая, сократится с 24% в 2025 году до 21% в 2026-м. В 2027 году показатель может опуститься ниже 20%. Если расходы на логистику и управление цепочками поставок продолжат расти, компании могут вернуть часть производственных мощностей в Китай, при условии что давление пошлин не усилится.

Итоговый масштаб спада будет зависеть от ценовой политики производителей. Если им удастся частично компенсировать удорожание компонентов и скорректировать характеристики устройств, снижение поставок останется умеренным. Но если все дополнительные расходы лягут на покупателей, падение рынка в 2027 году может приблизиться к 10%.