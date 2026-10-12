От Скарлетт Йоханссон до фильма о ChatGPT: чем удивляет юбилейный Лондонский кинофестиваль

В британской столице проходит 70-й Лондонский кинофестиваль BFI - одно из крупнейших кинособытий осени. Он открылся 7 октября и продлится до 18 октября. В этом году зрителям представляют 251 фильм из 88 стран, сообщает Associated Press.

На фестивале ожидают целую плеяду знаменитостей, среди которых Скарлетт Йоханссон, Адам Драйвер, Роберт Паттинсон, Синтия Эриво, Дженна Ортега и Себастиан Стэн. Помимо премьер и красных дорожек, программа обсуждения фильмов и специальные мероприятия для зрителей. В программе - встречи с Софией Копполой, Джоном Малковичем, Авой Дюверней, Синтией Эриво и Джесси Айзенбергом.

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История актера, который вышел на сцену вопреки болезни

Фестиваль открылся британской биографической драмой «Эльсинор» режиссера Саймона Стоуна. Главную роль исполнил Эндрю Скотт, известный по сериалам «Шерлок» и «Рипли». Его партнершей стала обладательница «Оскара» Оливия Колман.

Фильм рассказывает о последних месяцах жизни шотландского актера Иэна Чарльзона, прославившегося благодаря картине «Огненные колесницы». В 1989 году он получил возможность сыграть Гамлета на сцене лондонского Национального театра, хотя уже был тяжело болен СПИДом.

Несмотря на ухудшающееся здоровье, Чарльзон продолжал выходить на сцену. Его исполнение роли Гамлета впоследствии вошло в историю британского театра.

После премьеры игра Эндрю Скотта получила восторженные отзывы критиков. В британской прессе уже обсуждают его возможное выдвижение на премию «Оскар».

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Среди других заметных премьер - «Дикий лес» (Wildwood), новый кукольный анимационный фильм студии Laika, и фантастический анимационный детектив «Рэй Ганн» (Ray Gunn) режиссера Брэда Берда. Персонажей последнего озвучивают Сэм Рокуэлл и Скарлетт Йоханссон.

В программе также представлена драма «Чернила» (Ink) Дэнни Бойла, посвященная истории британской газеты The Sun и медиамагната Руперта Мердока. Одну из главных ролей исполнил Гай Пирс.

Еще одна заметная картина - «Искусственный» (Artificial) режиссера Луки Гуаданьино. Фильм рассказывает об истории компании OpenAI и событиях вокруг ее руководителя Сэма Альтмана. Главную роль сыграл Эндрю Гарфилд. Показ фильма состоялся вечером в воскресенье, 11 октября.

Заключительным фильмом 18 октября станет музыкальная комедия Джесси Айзенберга «Дебют» (The Debut) с Джулианной Мур. Актриса играет домохозяйку, чья жизнь меняется после получения роли в любительском театре.

В тот же день объявят обладателя главной награды фестиваля - премии за лучший фильм. За нее борются десять картин из разных стран, в том числе новая работа японского режиссера Хирокадзу Корээды «Оглянись» (Look Back).

Показы проходят не только в Лондоне, но и на партнерских площадках по всей Великобритании. Организаторы также подготовили бесплатные киномероприятия, встречи с создателями фильмов и специальные программы для семейной аудитории.