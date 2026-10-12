Нобелевскую премию по экономике-2026 получили американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд

Нобелевскую премию по экономике получили американские ученые Роберт Холл и Майкл Вудфорд за исследования в области макроэкономической стабилизации. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление от 12 октября Королевской шведской академии наук.

Холл - профессор Стэнфордского университета, Вудфорд - профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке.

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Премию им присудили за работу, посвященную тому, как денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика могут смягчать экономические колебания.

«Работа лауреатов дала нам надежную теоретическую основу для моделей, которые сегодня используют центробанки и правительства во всем мире. Благодаря им мы лучше подготовлены к экономическим потрясениям, таким как энергетические кризисы или внезапные изменения в поведении потребителей», - сказал председатель Комитета по присуждению премии по экономике Джон Хасслер.

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«Они продемонстрировали, как можно перестроить экономические модели для обновления политики стабилизации. Вместо того чтобы опираться на статистические взаимосвязи между макроэкономическими показателями - такими как инфляция, производство и потребление, - они решили строить эти модели на микроэкономическом фундаменте», - отметило жюри.

Подход Холла и Вудфорда «включает в себя понимание того, как совокупность действий отдельных домохозяйств и предприятий влияет на экономику». Разработанные учеными модели позволяют объяснять и количественно оценивать влияние мер экономической стабилизации на деловые циклы.

В ходе Нобелевской недели с 5 по 9 октября в Стокгольме и Осло также объявили лауреатов премий по физиологии и медицине, физике, химии и литературе, а также Нобелевской премии мира.