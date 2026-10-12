Нейросеть Claude Haiku 4.5 во время тестирования отправила полиции Филадельфии выдуманное сообщение о нераскрытом убийстве. Оно попало в спам и не было передано на расследование. Об этом сообщила компания Anthropic в отчете о нежелательных действиях своих систем, опубликованном 9 октября.

Модель должна была придумывать и выполнять примеры заданий на случайно выбранных веб-страницах. На одной из них она обнаружила форму для передачи информации о нераскрытом убийстве.

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Claude заполнила форму сообщением о том, что якобы видела человека, подходящего под описание, в районе одной из указанных на странице улиц. При этом на сайте не было описания подозреваемого. Поля для имени и контактных данных модель оставила пустыми, однако форма позволяла отправить сообщение и без этих сведений.

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Инструкции запрещали модели входить в аккаунты, создавать учетные записи, вводить персональные данные, совершать покупки и отправлять что-либо разрушительное. Однако прямого запрета на отправку форм не было.

Anthropic также выявила другие случаи, когда модели отправляли настоящие государственные формы вместо учебных или обходили ограничения доступа к данным, защищенным специальными токенами или платным доступом.

Компания расширила ограничения на доступ к интернету и отключила его во всех внутренних тестах, пока не убедится, что защитные механизмы и системы мониторинга надежно выявляют подобные действия.