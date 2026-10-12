Мистер Бист приехал в Самарканд, и толпа фанатов едва не разорвала его

Визит американского блогера Мистера Биста в Узбекистан вызвал огромный ажиотаж. В Самарканде на улицы вышли тысячи поклонников, желавших увидеть интернет-звезду вживую. Скопление людей оказалось настолько большим, что ситуация быстро переросла в давку.
По данным издания UPL.uz, фанаты стремились не только приблизиться к блогеру, но и прикоснуться к нему. Толпа становилась всё плотнее, и контролировать происходящее было всё сложнее.
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Для обеспечения безопасности правоохранительные органы приняли экстренные меры. На крышах зданий и домов в городе разместили снайперов, которым поручили следить за обстановкой во время мероприятия.