12 октября 2026, 18:30 Наталья Гудемчук

Microsoft выпустила шрифт на основе почерка Микеланджело - его уже можно скачать бесплатно

Microsoft выпустила шрифт на основе почерка Микеланджело - его уже можно скачать бесплатно
windowsforum.com

Microsoft выпустила шрифт Michelangelus, созданный на основе рукописей великого художника Микеланджело. Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

Шрифт разработала студия Studiogusto по заказу организации Fabbrica di San Pietro, которая отвечает за сохранение собора Святого Петра в Ватикане.

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Проект приурочили к 400-летию освящения собора. Дизайнеры решили не копировать почерк художника буквально, а адаптировать характерные пропорции, ритм и форму букв для современного набора текста.

Для работы они изучили личные письма и заметки Микеланджело, хранящиеся в Ватиканском апостольском архиве. Создание шрифта начали с курсивного начертания, распространенного во времена художника. На доработку одной строчной буквы g команда потратила неделю.

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При создании заглавных букв дизайнеры изучали надписи на архитектурных объектах и произведениях Микеланджело, в том числе на скульптуре «Пьета».

Шрифт Michelangelus включает более 2000 знаков и четыре начертания: обычное, курсивное, полужирное и полужирное курсивное.

Шрифт уже доступен для скачивания. В приложения Microsoft 365, включая Word, PowerPoint и Excel, его добавят к концу года.

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