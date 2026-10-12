12 октября 2026, 11:27 Валерия Леонова

Историю создания ChatGPT превратили в кино: в Лондоне представили фильм с Эндрю Гарфилдом и Юрой Борисовым

Историю создания ChatGPT превратили в кино: в Лондоне представили фильм с Эндрю Гарфилдом и Юрой Борисовым

На 70-м Лондонском кинофестивале 11 октября состоялся показ фильма «Искусственный» (Artificial), посвященного истории компании OpenAI, создавшей ChatGPT.

Картину представили режиссер Лука Гуаданьино и исполнители главных ролей, среди которых Эндрю Гарфилд, Юра Борисов, Моника Барбаро и Марк Райлэнс. Как сообщает Variety, после показа зрители встретили создателей фильма аплодисментами.

Читайте нас также
Подписка на лучшее

Самый популярный материал от Mixer

Главную роль исполнил Эндрю Гарфилд, известный по фильмам «Новый Человек-паук» и «Социальная сеть». Он сыграл Сэма Альтмана - руководителя OpenAI, оказавшегося в центре одного из самых громких корпоративных конфликтов последних лет.

Сюжет основан на реальных событиях ноября 2023 года, когда совет директоров OpenAI неожиданно объявил об увольнении Альтмана.

Решение вызвало кризис внутри компании. Сотрудники выступили в поддержку своего руководителя, а инвесторы потребовали пересмотреть ситуацию. Всего через несколько дней Альтман вернулся на пост генерального директора.

Эти события стали основой фильма, который создатели решили снять не как традиционную биографическую драму, а как сатирическую историю о власти, амбициях, деньгах и соперничестве в мире высоких технологий.

Кто сыграл создателей искусственного интеллекта

Одну из центральных ролей исполнил Юра Борисов, получивший международную известность после фильма «Анора». Он воплотил образ Ильи Суцкевера - ученого и одного из основателей OpenAI, сыгравшего важную роль в развитии современных систем искусственного интеллекта.

Моника Барбаро сыграла Миру Мурати, занимавшую пост технического директора OpenAI. Марк Райлэнс появился в образе Джеффри Хинтона, одного из пионеров исследований искусственного интеллекта, а Айк Баринхолц исполнил роль предпринимателя Илона Маска.

Режиссером картины стал Лука Гуаданьино, известный по фильмам «Назови меня своим именем», «Претенденты» и «После охоты». Сценарий написал Саймон Рич, ранее работавший над комедийными проектами, включая знаменитое американское шоу Saturday Night Live.

Лондонский показ состоялся в Royal Festival Hall и собрал исполнителей главных ролей.

Эндрю Гарфилд рассказал журналистам, что гордится фильмом, хотя работа над ним была напряженной. Актер также прокомментировал разговоры о возможном выдвижении на премию «Оскар», отнесясь к ним с благодарностью.

Читайте Mixer
Историю создания ChatGPT превратили в кино: в Лондоне представили фильм с Эндрю Гарфилдом и Юрой Борисовым

Психологический тест: выберите выражение лица - и узнайте, умеете ли вы…
Историю создания ChatGPT превратили в кино: в Лондоне представили фильм с Эндрю Гарфилдом и Юрой Борисовым

Вы наверняка давно это не стирали: 7 вещей в доме, которые незаметно…
Историю создания ChatGPT превратили в кино: в Лондоне представили фильм с Эндрю Гарфилдом и Юрой Борисовым

Раки, Скорпионы, Девы и Весы в гороскопе Анжелы Перл на вторник 13 октября
Историю создания ChatGPT превратили в кино: в Лондоне представили фильм с Эндрю Гарфилдом и Юрой Борисовым

Гороскоп здоровья на неделю 12-18 октября: Овнам меньше спешки, Рыбам…

О наградных перспективах спрашивали и Юру Борисова. Актер назвал происходящее чудом.

Марк Райлэнс поделился необычной подробностью подготовки к роли: ему удалось лично познакомиться с Джеффри Хинтоном, которого он играет в фильме. По словам актера, они подружились, и перед премьерой Райлэнс особенно волновался, понравится ли ученому его экранный образ.

Сценарист Саймон Рич объяснил, что хотел не просто воспроизвести события корпоративного скандала, но и заставить зрителей задуматься о стремительном развитии искусственного интеллекта.

По словам Рича, один из его давних друзей работает исследователем в OpenAI и на протяжении многих лет рассказывал ему о возможностях и рисках новых технологий. Эти разговоры стали одним из источников вдохновения для сценария.

История увольнения и возвращения Сэма Альтмана стала для создателей фильма способом поговорить о более широких вопросах: кто контролирует развитие искусственного интеллекта, какие интересы стоят за крупнейшими техногигантами и как принимаются решения, способные повлиять на будущее миллионов людей.

Что говорят критики

Мировая премьера «Искусственного» состоялась 5 октября на Нью-Йоркском кинофестивале. Первые рецензии оказались неоднозначными.

Некоторые обозреватели высоко оценили актерскую игру, юмор и попытку превратить сложную историю технологического бизнеса в увлекательную сатиру. Другие сочли, что обилие персонажей и событий делает повествование местами запутанным.

Тем не менее фильм уже привлек внимание к актерским работам Эндрю Гарфилда и Юры Борисова. В кинопрессе обсуждают их возможные наградные перспективы, хотя до объявления номинаций еще далеко.

Продолжительность картины составляет 140 минут. Выход фильма в американский прокат запланирован на 25 декабря 2026 года.

 

Подписка на лучшее

Самый популярный материал от Mixer

google news Подпишитесь на нас
Историю создания ChatGPT превратили в кино: в Лондоне представили фильм с Эндрю Гарфилдом и Юрой Борисовым

Вы наверняка давно это не стирали: 7 вещей в доме, которые незаметно…
Историю создания ChatGPT превратили в кино: в Лондоне представили фильм с Эндрю Гарфилдом и Юрой Борисовым

Раки, Скорпионы, Девы и Весы в гороскопе Анжелы Перл на вторник 13 октября

В мире

Личные данные почти 80% жителей Франции выставлены на продажу в даркнете
12 октября, 11:27
Историю создания ChatGPT превратили в кино: в Лондоне представили фильм с Эндрю Гарфилдом и Юрой Борисовым
12 октября, 09:28
От Скарлетт Йоханссон до фильма о ChatGPT: чем удивляет юбилейный Лондонский кинофестиваль
Личные данные почти 80% жителей Франции выставлены на продажу в даркнете
12 октября, 08:30 08:30
Семеро медведей на кукурузном поле в Эстонии: фермеры подсчитывают убытки
Личные данные почти 80% жителей Франции выставлены на продажу в даркнете
12 октября, 07:57 07:57
В Польше задержали подозреваемого в подготовке покушения на премьер-министра Дональда Туска
Личные данные почти 80% жителей Франции выставлены на продажу в даркнете
11 октября, 20:20 20:20
В Брюсселе прошёл массовый климатический марш: активисты требуют от ЕС активнее бороться с глобальным потеплением
Личные данные почти 80% жителей Франции выставлены на продажу в даркнете
11 октября, 19:00 19:00
Девятилетний китаец установил новый рекорд скорости сборки кубика Рубика: 2,51 секунды
Личные данные почти 80% жителей Франции выставлены на продажу в даркнете
11 октября, 17:45 17:45
Бабушка 12 внуков простояла в планке более пяти часов и побила мировой рекорд
Личные данные почти 80% жителей Франции выставлены на продажу в даркнете
11 октября, 16:57 16:57
Папе Римскому Льву XIV предстоит операция на легких: Ватикан сообщил подробности
Личные данные почти 80% жителей Франции выставлены на продажу в даркнете
11 октября, 16:18 16:18
Ракетный удар по аэропорту в столице Саудовской Аравии унес 12 жизней, ранено более 300 человек 
Личные данные почти 80% жителей Франции выставлены на продажу в даркнете
11 октября, 15:39 15:39
МИД Латвии: находящиеся сейчас в Непале граждане Латвии - в безопасности
Личные данные почти 80% жителей Франции выставлены на продажу в даркнете
11 октября, 14:18 14:18
Личные данные почти 80% жителей Франции выставлены на продажу в даркнете

Латвия

Грипп «Дарвин» в сезоне 2026–2027 годов: чем опасен новый вариант вируса
12 октября, 11:05
Ринкевич: в «идеальном мире» правительство должно быть сформировано к 18 ноября, а бюджет принят к Рождеству 
12 октября, 10:31
«Дыши легче!»: в Риге можно будет бесплатно проверить легкие и получить консультацию специалистов
Грипп «Дарвин» в сезоне 2026–2027 годов: чем опасен новый вариант вируса
12 октября, 09:57 09:57
Дожди, туманы и прояснения: какая погода ждет Латвию на этой неделе
Грипп «Дарвин» в сезоне 2026–2027 годов: чем опасен новый вариант вируса
12 октября, 08:59 08:59
Rīgas namu pārvaldnieks начинает отопительный сезон
Грипп «Дарвин» в сезоне 2026–2027 годов: чем опасен новый вариант вируса
11 октября, 21:15 21:15
Архиепископ и депутат Сейма: 12 октября - день памяти священномученика Иоанна Рижского
Грипп «Дарвин» в сезоне 2026–2027 годов: чем опасен новый вариант вируса
11 октября, 18:20 18:20
Туман, дожди и новый циклон: какой будет погода в Латвии на следующей неделе
Грипп «Дарвин» в сезоне 2026–2027 годов: чем опасен новый вариант вируса
11 октября, 15:39 15:39
МИД Латвии: находящиеся сейчас в Непале граждане Латвии - в безопасности
Грипп «Дарвин» в сезоне 2026–2027 годов: чем опасен новый вариант вируса
11 октября, 09:56 09:56
Воскресенье в Латвии будет пасмурным и дождливым: воздух прогреется до +14 градусов
Грипп «Дарвин» в сезоне 2026–2027 годов: чем опасен новый вариант вируса
10 октября, 20:58 20:58
Две трети водителей в Латвии признаются в агрессивной езде: кто чаще нарушает спокойствие на дорогах - опрос
Грипп «Дарвин» в сезоне 2026–2027 годов: чем опасен новый вариант вируса
10 октября, 16:57 16:57
«Дни животных» в Рижском зоопарке: скидки зависят от имени и фамилии
Грипп «Дарвин» в сезоне 2026–2027 годов: чем опасен новый вариант вируса
10 октября, 12:58 12:58
Грипп «Дарвин» в сезоне 2026–2027 годов: чем опасен новый вариант вируса

ЧП

Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены
ВИДЕО
10 октября, 09:00
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены
8 октября, 15:40
Два нападения на школы за два дня: в Польше погибла сотрудница, девять человек ранены
Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены
8 октября, 12:00
Конфликт на детской площадке в Риге: полиция задержала одного из юных участников
7 октября, 10:27
Вооруженные люди угрожали латвийским военным во время попытки прорыва границы
7 октября, 07:58
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 15:16
«Едва не стал вторым 11 сентября»: пассажиров рейса FlyDubai спасло чудо и решительность - НОВЫЕ ДЕТАЛИ и КАДРЫ
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 13:17
Самолёт падал быстрее, чем парашютист в свободном полёте: выяснились новые шокирующие детали инцидента на борту FlyDubai (ВИДЕО)
29 сентября, 14:27
Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены

Бизнес

Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
12 октября, 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
2 октября, 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов

Культура

Пол Маккартни выпустил новые песни и необычную версию дуэта с Ринго Старром
12 октября, 10:54
Венецианская биеннале: искусство по-прежнему в большом долгу
Пол Маккартни выпустил новые песни и необычную версию дуэта с Ринго Старром
11 октября, 19:40
Николас Кейдж снимется в 5-м сезоне «Настоящего детектива»: «Ничего, что я первым об этом объявил?»
Пол Маккартни выпустил новые песни и необычную версию дуэта с Ринго Старром
ВИДЕО
11 октября, 12:51
Люди проиграли: новый трейлер «Бегущего по лезвию 2099» раскрывает мир после восстания репликантов
ВИДЕО
11 октября, 11:42
Без сценической маски: 40-летняя Леди Гага показала лицо без макияжа (ВИДЕО)
11 октября, 10:30
Джессика Честейн напугала американский кинопрокат: хоррор «Другая мама» выходит в лидеры
10 октября, 16:18
Конец эпохи в Saint Laurent: креативный директор Энтони Ваккарелло покидает модный дом
10 октября, 11:38
Майкл Дуглас признался в романе с актрисой на 20 лет моложе
8 октября, 21:23
Пол Маккартни выпустил новые песни и необычную версию дуэта с Ринго Старром

Mixer

Раки, Скорпионы, Девы и Весы в гороскопе Анжелы Перл на вторник 13 октября
12 октября, 11:41
Водолеи, Скорпионы, Козероги и Близнецы в гороскопе Тамары Глобы на вторник 13 октября
Раки, Скорпионы, Девы и Весы в гороскопе Анжелы Перл на вторник 13 октября
12 октября, 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Раки, Скорпионы, Девы и Весы в гороскопе Анжелы Перл на вторник 13 октября
12 октября, 10:59
Психологический тест: выберите выражение лица - и узнайте, умеете ли вы искренне радоваться чужому успеху
12 октября, 10:18
Водолеи, Весы, Скорпионы и Рыбы в ультракоротком гороскопе на вторник 13 октября (+совет)
12 октября, 09:57
Вы наверняка давно это не стирали: 7 вещей в доме, которые незаметно собирают грязь и запахи
12 октября, 09:27
Почему весь интернет жарит бекон в кастрюле - и чем это лучше сковороды
12 октября, 09:04
Страйк для самых глазастых: найдите 3 отличия за 20 секунд - сможете выбить все?
12 октября, 09:01
Раки, Скорпионы, Девы и Весы в гороскопе Анжелы Перл на вторник 13 октября

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: для 7-летнего Матвея полностью собрана нужная на лечение сумма
9 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: для 6-летнего Марка полностью собрана нужная сумма
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Матвея полностью собрана нужная на лечение сумма
7 октября, 14:57
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь для оплаты важной терапии
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Матвея полностью собрана нужная на лечение сумма
6 октября, 16:57
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для лечения 6-летнего сына
5 октября, 12:58
«Зеленая лампа»: в помощь 6-летнему Марку собрана треть нужной суммы. Акция продолжается
2 октября, 11:27
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для оплаты лечения 6-летнего сына
1 октября, 12:29
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь, чтобы он начал нормально говорить
30 сентября, 11:59
«Зеленая лампа»: маме 6-летнего Марка из Сигулды нужна помощь для лечения сына
29 сентября, 16:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Матвея полностью собрана нужная на лечение сумма

Спорт

Какаду стали символами Олимпиады-2032: Брисбен представил необычные эмблемы Игр
11 октября, 14:57
Артур Шилов стал второй звездой матча НХЛ: победы одержали и команды Гиргенсонса и Блюгерса 
Какаду стали символами Олимпиады-2032: Брисбен представил необычные эмблемы Игр
ВИДЕО
11 октября, 12:59
«Бавария» пропустила самый быстрый гол в истории Бундеслиги - Видео
Какаду стали символами Олимпиады-2032: Брисбен представил необычные эмблемы Игр
ВИДЕО
11 октября, 12:40
Месси и Суарес устроили голевое шоу: «Интер Майами» разгромил «Ди Си Юнайтед»
10 октября, 15:38
Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии
9 октября, 20:28
Названы десять самых дорогих футболистов мира: на первом месте - сразу двое
7 октября, 16:28
Мбаппе может покинуть «Реал» летом 2027 года: правда или слухи?
7 октября, 10:58
Лионель Месси провел последний матч за сборную Аргентины и забил гол
6 октября, 19:57
Какаду стали символами Олимпиады-2032: Брисбен представил необычные эмблемы Игр
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас