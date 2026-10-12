Историю создания ChatGPT превратили в кино: в Лондоне представили фильм с Эндрю Гарфилдом и Юрой Борисовым

На 70-м Лондонском кинофестивале 11 октября состоялся показ фильма «Искусственный» (Artificial), посвященного истории компании OpenAI, создавшей ChatGPT.

Картину представили режиссер Лука Гуаданьино и исполнители главных ролей, среди которых Эндрю Гарфилд, Юра Борисов, Моника Барбаро и Марк Райлэнс. Как сообщает Variety, после показа зрители встретили создателей фильма аплодисментами.

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Главную роль исполнил Эндрю Гарфилд, известный по фильмам «Новый Человек-паук» и «Социальная сеть». Он сыграл Сэма Альтмана - руководителя OpenAI, оказавшегося в центре одного из самых громких корпоративных конфликтов последних лет.

Сюжет основан на реальных событиях ноября 2023 года, когда совет директоров OpenAI неожиданно объявил об увольнении Альтмана.

Решение вызвало кризис внутри компании. Сотрудники выступили в поддержку своего руководителя, а инвесторы потребовали пересмотреть ситуацию. Всего через несколько дней Альтман вернулся на пост генерального директора.

Эти события стали основой фильма, который создатели решили снять не как традиционную биографическую драму, а как сатирическую историю о власти, амбициях, деньгах и соперничестве в мире высоких технологий.

Кто сыграл создателей искусственного интеллекта

Одну из центральных ролей исполнил Юра Борисов, получивший международную известность после фильма «Анора». Он воплотил образ Ильи Суцкевера - ученого и одного из основателей OpenAI, сыгравшего важную роль в развитии современных систем искусственного интеллекта.

Моника Барбаро сыграла Миру Мурати, занимавшую пост технического директора OpenAI. Марк Райлэнс появился в образе Джеффри Хинтона, одного из пионеров исследований искусственного интеллекта, а Айк Баринхолц исполнил роль предпринимателя Илона Маска.

Режиссером картины стал Лука Гуаданьино, известный по фильмам «Назови меня своим именем», «Претенденты» и «После охоты». Сценарий написал Саймон Рич, ранее работавший над комедийными проектами, включая знаменитое американское шоу Saturday Night Live.

Лондонский показ состоялся в Royal Festival Hall и собрал исполнителей главных ролей.

Эндрю Гарфилд рассказал журналистам, что гордится фильмом, хотя работа над ним была напряженной. Актер также прокомментировал разговоры о возможном выдвижении на премию «Оскар», отнесясь к ним с благодарностью.

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О наградных перспективах спрашивали и Юру Борисова. Актер назвал происходящее чудом.

Марк Райлэнс поделился необычной подробностью подготовки к роли: ему удалось лично познакомиться с Джеффри Хинтоном, которого он играет в фильме. По словам актера, они подружились, и перед премьерой Райлэнс особенно волновался, понравится ли ученому его экранный образ.

Сценарист Саймон Рич объяснил, что хотел не просто воспроизвести события корпоративного скандала, но и заставить зрителей задуматься о стремительном развитии искусственного интеллекта.

По словам Рича, один из его давних друзей работает исследователем в OpenAI и на протяжении многих лет рассказывал ему о возможностях и рисках новых технологий. Эти разговоры стали одним из источников вдохновения для сценария.

История увольнения и возвращения Сэма Альтмана стала для создателей фильма способом поговорить о более широких вопросах: кто контролирует развитие искусственного интеллекта, какие интересы стоят за крупнейшими техногигантами и как принимаются решения, способные повлиять на будущее миллионов людей.

Что говорят критики

Мировая премьера «Искусственного» состоялась 5 октября на Нью-Йоркском кинофестивале. Первые рецензии оказались неоднозначными.

Некоторые обозреватели высоко оценили актерскую игру, юмор и попытку превратить сложную историю технологического бизнеса в увлекательную сатиру. Другие сочли, что обилие персонажей и событий делает повествование местами запутанным.

Тем не менее фильм уже привлек внимание к актерским работам Эндрю Гарфилда и Юры Борисова. В кинопрессе обсуждают их возможные наградные перспективы, хотя до объявления номинаций еще далеко.

Продолжительность картины составляет 140 минут. Выход фильма в американский прокат запланирован на 25 декабря 2026 года.