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Билл Гейтс предупредил о «множестве неприятных сюрпризов» от искусственного интеллекта в 2027 году

Билл Гейтс предупредил о «множестве неприятных сюрпризов» от искусственного интеллекта в 2027 году

Уже в ближайший год искусственный интеллект может стать инструментом для масштабных кибератак и вымогательства. Об этом предупредил сооснователь Microsoft Билл Гейтс в интервью телеканалу CNN. По его мнению, главную опасность сегодня представляет не выход ИИ из-под контроля, а его использование злоумышленниками.

Гейтс считает, что наиболее серьезные последствия развития искусственного интеллекта в ближайшее время проявятся именно в сфере кибербезопасности. Современные технологии могут облегчить преступникам проведение атак на компании, финансовые системы и другие организации.

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«Именно в сфере кибератак мы, вероятно, увидим самые серьезные проблемы в следующем году», - заявил миллиардер.

Он объяснил, что киберпреступность уже давно превратилась в прибыльный бизнес. Злоумышленники могут угрожать нарушением работы организаций или похищением информации, требуя деньги за отказ от своих намерений.

Особенно тревожным Гейтс считает то, что некоторые системы искусственного интеллекта можно использовать без встроенных механизмов безопасности.

Разработчики обычно предусматривают ограничения, призванные не допустить применения ИИ для кибератак и других опасных действий. Однако, по словам предпринимателя, эти защитные механизмы можно удалить, получив доступ к мощным технологиям практически без ограничений.

Именно сочетание новейших возможностей искусственного интеллекта, отсутствия защитных барьеров и преступных намерений, считает Гейтс, принесет в ближайший год «множество неприятных сюрпризов».

Сооснователь Microsoft подчеркнул, что не считает потерю контроля над искусственным интеллектом главной непосредственной угрозой.

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По его оценке, масштабные последствия такого сценария могут проявиться лишь через несколько лет. При этом работать над предотвращением подобных рисков необходимо уже сегодня.

Гейтс также напомнил о потенциальной опасности использования искусственного интеллекта для разработки биологического оружия. По его мнению, существующих мер защиты недостаточно, чтобы надежно предотвратить подобные злоупотребления.

В то же время предприниматель признает огромные возможности новых технологий, в частности в медицине и научных исследованиях. Он убежден, что искусственный интеллект способен изменить мир гораздо сильнее, чем в свое время персональные компьютеры и интернет.

Технологическим компаниям нельзя доверять весь контроль

Отдельное внимание Гейтс уделил необходимости государственного регулирования искусственного интеллекта. По его словам, власти и законодатели зачастую недостаточно хорошо понимают, насколько мощными и сложными стали современные ИИ-системы.

Предприниматель выступил против подхода, при котором технологические компании самостоятельно определяют правила безопасности и сами контролируют их соблюдение.

Он сравнил ситуацию с регулированием автомобильной промышленности, авиации и фармацевтики, где существуют специальные государственные механизмы надзора.

Гейтс считает, что аналогичные структуры необходимы и для ИИ. По его прогнозу, уже в течение следующего года общество начнет отходить от идеи, что технологическая отрасль может полностью контролировать себя самостоятельно.

«Для самой опасной технологии, когда-либо созданной человечеством, недостаточно, чтобы единственным механизмом контроля были сами компании», - подчеркнул он.

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