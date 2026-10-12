12 октября 2026, 19:05 Наталья Гудемчук

20 часов в открытом море после прыжка с лайнера: невероятная история спасения туристки с Odyssey of the Seas

20 часов в открытом море после прыжка с лайнера: невероятная история спасения туристки с Odyssey of the Seas

В Ионическом море спасли 44-летнюю женщину из Сальвадора, которая провела в воде около 20 часов после прыжка с круизного лайнера. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на греческую береговую охрану.

По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу утром, когда круизный лайнер Royal Caribbean Odyssey of the Seas направлялся к юго‑западу от греческого острова Закинф.

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Представитель береговой охраны сообщил AFP, что женщина объяснила свой прыжок в море желанием сойти на берег.

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«Во время поисковой операции сначала был обнаружен перевёрнутый круглый спасательный буй; затем, ранним утром вчерашнего дня, 44‑летнюю женщину в сознании внутри этого буя заметило грузовое судно MSC Rossella III под флагом Мадейры, которое участвовало в поисках», - говорится в заявлении береговой охраны, распространённом в воскресенье.

Ранним утром следующего дня грузовое судно MSC Rossella III под флагом Мадейры, участвовавшее в поисках, заметило внутри буя женщину. Она была в сознании.

Прыгунью подняли на борт судна поисково-спасательной службы, оказали ей первую медицинскую помощь и доставили в больницу.

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