11 октября 2026, 20:20 Наталья Гудемчук

В Брюсселе прошёл массовый климатический марш: активисты требуют от ЕС активнее бороться с глобальным потеплением

В Брюсселе прошёл массовый климатический марш: активисты требуют от ЕС активнее бороться с глобальным потеплением
France24

Десятки тысяч человек сегодня, 11 октября, прошли маршем по Брюсселю, требуя от Евросоюза более решительных мер по борьбе с изменением климата. Акция состоялась накануне ежегодной климатической конференции ООН COP31, которая пройдёт в Турции. Об этом сообщает Euronews.

По данным полиции, в акции участвовали около 45 000 человек, организаторы насчитали примерно 60 000.

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Поводом для усиления требований стали в том числе экстремальные волны жары, накрывшие Европу этим летом. Они усилили тревогу по поводу последствий изменения климата, вызванного деятельностью человека.

Акцию организовало движение Climate Coalition совместно с другими организациями, в том числе с партией Groen, представляющей зелёное политическое движение во Фландрии.

Организаторы выдвинули пять основных требований: прекратить субсидирование ископаемого топлива и ввести налог для этого сектора, увеличить число зелёных зон, обеспечить справедливый переход к экологически устойчивой экономике, поддерживать граждан и бизнес при отказе от ископаемого топлива, а также укреплять международное сотрудничество в борьбе с изменением климата.

Председатель партии Groen во Фландрии и Брюсселе Аимен Хорх заявил Euronews, что требования не изменились, но необходимость срочных действий ощущается как никогда остро.

«Люди буквально умирали от жары. Они чувствовали, что в их домах невозможно спать по ночам. Они видели лесные пожары в Высоких Фенах, одном из важнейших природных заповедников страны, и видели, что власти ничего не сделали», - сказал Хорх. Он отметил, что климатическая повестка теряет приоритет у политиков, хотя последствия глобального потепления продолжают влиять на повседневную жизнь людей.

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«Нам приходится бороться в Европарламенте и здесь, в Бельгии, чтобы климат оставался в центре повестки дня. Волны жары никуда не делись. Влияние изменения климата на повседневную жизнь людей никуда не делось», - заявил Хорх.

Экономист Этьен де Каллатаи, также участвовавший в марше, подчеркнул, что тревога из-за климатических изменений выходит далеко за пределы круга активистов.

«Экстремальную жару, которую мы пережили этим летом, почувствовал каждый. Политики не должны бояться электоральных последствий, если они будут принимать смелые решения в сфере экологии», - сказал он.

Ежегодная климатическая конференция ООН COP31 пройдёт в следующем месяце в турецкой Анталье. Однако в Евросоюзе невысоко оценивают вероятность серьёзного прорыва на переговорах. После того как в прошлом году на конференции в Бразилии не удалось добиться более амбициозного соглашения, перспективы новых договорённостей остаются неопределёнными.

Дополнительным препятствием стал выход США при президенте Дональде Трампе из международного климатического процесса.

На фоне роста цен на энергоносители усиливаются позиции крупнейших производителей нефти и газа, которые не готовы активно обсуждать отказ от ископаемого топлива.
Евросоюз заявляет, что остаётся мировым лидером в климатической политике и крупнейшим международным донором в этой сфере. При этом перед COP31 он подходит к переговорам после смягчения ряда природоохранных требований.

Стремясь сохранить конкурентоспособность в соперничестве с Китаем и США, Брюссель всё больше внимания уделяет поддержке бизнеса. Один из последних примеров - предложение Еврокомиссии, внесённое в прошлом месяце, отложить на год, с 2027-го на 2028 год, вступление в силу закона о метане - мощном парниковом газе, загрязняющем атмосферу.

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