Трамп предложил назвать Атлантический или Тихий океан своим именем

Президент США Дональд Трамп предложил переименовать один из двух океанов - Атлантический или Тихий. Среди возможных названий он упомянул «океан Трампа» и «океан Америк».

Об этом американский лидер заявил 10 октября на митинге в Кларксвилле, штат Теннесси. Как сообщает The Washington Post, его слова вызвали смех и аплодисменты сторонников. Газета отмечает, что предложение назвать океан своим именем прозвучало, по-видимому, в шутливом тоне.

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Трамп выразил желание вернуться к вопросу до окончания своего президентства. Однако официального предложения, документа или процедуры переименования он не представил. Пока речь идёт об идее, озвученной во время предвыборного выступления.

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Разговор об океане продолжил череду географических переименований, инициированных администрацией Трампа. В январе 2025 года президент подписал указ об использовании названия «Американский залив» вместо «Мексиканский залив» в федеральной системе наименований США.

Ещё один указ, подписанный 27 августа 2026 года, касается озера Онтарио, расположенного на границе США и Канады. Документ предписывает американским федеральным ведомствам использовать название «озеро Америка», в том числе на картах, в документах и официальных сообщениях.

Таким образом, эти распоряжения регулируют прежде всего американское официальное употребление географических названий. Сам по себе указ президента США не устанавливает обязательное название для остальных стран. Вопрос о том, получит ли идея с океаном какое-либо документальное продолжение, пока остаётся открытым.