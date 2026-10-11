11 октября 2026, 09:16

Трамп предложил назвать Атлантический или Тихий океан своим именем

Трамп предложил назвать Атлантический или Тихий океан своим именем

Президент США Дональд Трамп предложил переименовать один из двух океанов - Атлантический или Тихий. Среди возможных названий он упомянул «океан Трампа» и «океан Америк».

Об этом американский лидер заявил 10 октября на митинге в Кларксвилле, штат Теннесси. Как сообщает The Washington Post, его слова вызвали смех и аплодисменты сторонников. Газета отмечает, что предложение назвать океан своим именем прозвучало, по-видимому, в шутливом тоне.

Читайте нас также

Трамп выразил желание вернуться к вопросу до окончания своего президентства. Однако официального предложения, документа или процедуры переименования он не представил. Пока речь идёт об идее, озвученной во время предвыборного выступления.

Читайте Mixer
Трамп предложил назвать Атлантический или Тихий океан своим именем

Весы, Раки, Стрельцы и Козероги в гороскопе Анжелы Перл на понедельник 12…
Трамп предложил назвать Атлантический или Тихий океан своим именем

Посадить сейчас - увидеть весной: что ещё не поздно отправить в землю в…
Трамп предложил назвать Атлантический или Тихий океан своим именем

Не нужны, но выбросить жалко: 7 вещей, которые годами крадут место в нашем…
Белая фасоль в густом томатном соусе под золотистой лимонно-сырной крошкой

Белая фасоль не будет скучной: тушу в томатах и запекаю под хрустящей…

Разговор об океане продолжил череду географических переименований, инициированных администрацией Трампа. В январе 2025 года президент подписал указ об использовании названия «Американский залив» вместо «Мексиканский залив» в федеральной системе наименований США.

Ещё один указ, подписанный 27 августа 2026 года, касается озера Онтарио, расположенного на границе США и Канады. Документ предписывает американским федеральным ведомствам использовать название «озеро Америка», в том числе на картах, в документах и официальных сообщениях.

Таким образом, эти распоряжения регулируют прежде всего американское официальное употребление географических названий. Сам по себе указ президента США не устанавливает обязательное название для остальных стран. Вопрос о том, получит ли идея с океаном какое-либо документальное продолжение, пока остаётся открытым.

google news Подпишитесь на нас
Трамп предложил назвать Атлантический или Тихий океан своим именем

Посадить сейчас - увидеть весной: что ещё не поздно отправить в землю в…
Трамп предложил назвать Атлантический или Тихий океан своим именем

Не нужны, но выбросить жалко: 7 вещей, которые годами крадут место в нашем…

В мире

«Мы этого не забудем, Норвегия»: Трамп обрушился с критикой на Нобелевский комитет из-за премии мира
11 октября, 09:16
Трамп предложил назвать Атлантический или Тихий океан своим именем
11 октября, 08:51
Пережившую казнь американку вернули обратно в тюрьму
«Мы этого не забудем, Норвегия»: Трамп обрушился с критикой на Нобелевский комитет из-за премии мира
10 октября, 20:19 20:19
В Турции сигареты будут продавать только по удостоверению личности
«Мы этого не забудем, Норвегия»: Трамп обрушился с критикой на Нобелевский комитет из-за премии мира
10 октября, 19:38 19:38
28 лет пешком домой: британец прошел 50 тысяч километров от Чили до Англии и переплыл Ла-Манш
«Мы этого не забудем, Норвегия»: Трамп обрушился с критикой на Нобелевский комитет из-за премии мира
ВИДЕО
10 октября, 18:59 18:59
В Панаме мощное землетрясение разрушило башню кафедрального собора XVI века: десятки пострадавших
«Мы этого не забудем, Норвегия»: Трамп обрушился с критикой на Нобелевский комитет из-за премии мира
10 октября, 18:37 18:37
Девять человек, включая детей и беременную женщину, погибли при стрельбе в США
«Мы этого не забудем, Норвегия»: Трамп обрушился с критикой на Нобелевский комитет из-за премии мира
10 октября, 17:39 17:39
В Китае виртуальной певице выдали официальное удостоверение личности: зачем оно искусственному интеллекту
«Мы этого не забудем, Норвегия»: Трамп обрушился с критикой на Нобелевский комитет из-за премии мира
10 октября, 16:18 16:18
Конец эпохи в Saint Laurent: креативный директор Энтони Ваккарелло покидает модный дом
«Мы этого не забудем, Норвегия»: Трамп обрушился с критикой на Нобелевский комитет из-за премии мира
10 октября, 14:57 14:57
Нападения в школах Польши: задержаны 76 человек, проверено почти 50 тысяч учебных заведений
«Мы этого не забудем, Норвегия»: Трамп обрушился с критикой на Нобелевский комитет из-за премии мира
10 октября, 14:19 14:19
У Белого дома новый пресс-секретарь: кто такая Кэти Захария
«Мы этого не забудем, Норвегия»: Трамп обрушился с критикой на Нобелевский комитет из-за премии мира
10 октября, 13:38 13:38
«Мы этого не забудем, Норвегия»: Трамп обрушился с критикой на Нобелевский комитет из-за премии мира

Латвия

Сейм Латвии поддержал налоговые поправки: что изменится для жителей и предприятий
10 октября, 20:58
Две трети водителей в Латвии признаются в агрессивной езде: кто чаще нарушает спокойствие на дорогах - опрос
10 октября, 16:57
«Дни животных» в Рижском зоопарке: скидки зависят от имени и фамилии
Сейм Латвии поддержал налоговые поправки: что изменится для жителей и предприятий
10 октября, 12:58 12:58
Грипп «Дарвин» в сезоне 2026–2027 годов: чем опасен новый вариант вируса
Сейм Латвии поддержал налоговые поправки: что изменится для жителей и предприятий
10 октября, 12:19 12:19
В Латвии обнаружили опасный внешний аккумулятор, покупателям вернут полную стоимость
Сейм Латвии поддержал налоговые поправки: что изменится для жителей и предприятий
10 октября, 10:19 10:19
Учитель с 20-летним стажем проработал в школе два дня и попал под проверку полиции
Сейм Латвии поддержал налоговые поправки: что изменится для жителей и предприятий
10 октября, 09:38 09:38
Сильный ветер и повреждение электросети оставили часть Риги без света
Сейм Латвии поддержал налоговые поправки: что изменится для жителей и предприятий
9 октября, 16:30 16:30
Полиция разыскивает велосипедиста, скрывшегося после смертельного ДТП на улице Деглава в Риге
Сейм Латвии поддержал налоговые поправки: что изменится для жителей и предприятий
9 октября, 15:01 15:01
Вечером Латвию накроет штормовой ветер: порывы достигнут 26 м/с, объявлено оранжевое предупреждение
Сейм Латвии поддержал налоговые поправки: что изменится для жителей и предприятий
9 октября, 13:05 13:05
В Бауске трехлетний ребенок сбежал из детсада: это второй подобный случай за год
Сейм Латвии поддержал налоговые поправки: что изменится для жителей и предприятий
9 октября, 12:30 12:30
airBaltic продолжает сокращать зимнее расписание: отменены рейсы еще в пять городов
Сейм Латвии поддержал налоговые поправки: что изменится для жителей и предприятий
9 октября, 11:58 11:58
Сейм Латвии поддержал налоговые поправки: что изменится для жителей и предприятий

ЧП

Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены
ВИДЕО
10 октября, 09:00
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены
8 октября, 15:40
Два нападения на школы за два дня: в Польше погибла сотрудница, девять человек ранены
Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены
8 октября, 12:00
Конфликт на детской площадке в Риге: полиция задержала одного из юных участников
7 октября, 10:27
Вооруженные люди угрожали латвийским военным во время попытки прорыва границы
7 октября, 07:58
В Золитуде погибла 17-летняя девушка после падения с балкона
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 15:16
«Едва не стал вторым 11 сентября»: пассажиров рейса FlyDubai спасло чудо и решительность - НОВЫЕ ДЕТАЛИ и КАДРЫ
ФОТОВИДЕО
30 сентября, 13:17
Самолёт падал быстрее, чем парашютист в свободном полёте: выяснились новые шокирующие детали инцидента на борту FlyDubai (ВИДЕО)
29 сентября, 14:27
Топ-менеджера The New York Times застрелили в Калифорнии: задержаны родители его жены

Бизнес

Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
2 октября, 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
28 сентября, 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга

Культура

Косой переулок на Оксфорд-стрит: в Лондоне откроют крупнейший в Британии магазин «Гарри Поттера»
10 октября, 16:18
Конец эпохи в Saint Laurent: креативный директор Энтони Ваккарелло покидает модный дом
Косой переулок на Оксфорд-стрит: в Лондоне откроют крупнейший в Британии магазин «Гарри Поттера»
10 октября, 11:38
Майкл Дуглас признался в романе с актрисой на 20 лет моложе
Косой переулок на Оксфорд-стрит: в Лондоне откроют крупнейший в Британии магазин «Гарри Поттера»
8 октября, 21:23
Пол Маккартни выпустил новые песни и необычную версию дуэта с Ринго Старром
8 октября, 20:57
Aerosmith возвращаются на сцену после двухлетнего перерыва: объявлены два больших концерта
ВИДЕО
8 октября, 17:06
Селин Дион упала на сцене во время концерта в Париже
8 октября, 15:04
Куртку Майкла Джексона из Thriller выставят на аукцион - её оценили более чем в $10 млн
8 октября, 14:28
Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе 2026 года
8 октября, 13:03
Косой переулок на Оксфорд-стрит: в Лондоне откроют крупнейший в Британии магазин «Гарри Поттера»

Mixer

Золотая скрипка подскажет верный ритм: какие знаки цыганского гороскопа 11 октября услышат важную подсказку
11 октября, 09:05
Весы, Раки, Стрельцы и Козероги в гороскопе Анжелы Перл на понедельник 12 октября
Золотая скрипка подскажет верный ритм: какие знаки цыганского гороскопа 11 октября услышат важную подсказку
11 октября, 08:50
Посадить сейчас - увидеть весной: что ещё не поздно отправить в землю в октябре
Золотая скрипка подскажет верный ритм: какие знаки цыганского гороскопа 11 октября услышат важную подсказку
11 октября, 08:33
Не нужны, но выбросить жалко: 7 вещей, которые годами крадут место в нашем доме
11 октября, 08:06
Белая фасоль не будет скучной: тушу в томатах и запекаю под хрустящей крошкой
11 октября, 07:29
Мыши могут проникнуть в дом через отверстие размером с карандаш
11 октября, 07:00
Какое неверное впечатление каждый знак зодиака создаёт на первом свидании
11 октября, 06:06
Интернет мемы на утро 11 октября и очередное фото
11 октября, 06:01
Золотая скрипка подскажет верный ритм: какие знаки цыганского гороскопа 11 октября услышат важную подсказку

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: для 7-летнего Матвея полностью собрана нужная на лечение сумма
9 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: для 6-летнего Марка полностью собрана нужная сумма
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Матвея полностью собрана нужная на лечение сумма
7 октября, 14:57
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь для оплаты важной терапии
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Матвея полностью собрана нужная на лечение сумма
6 октября, 16:57
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для лечения 6-летнего сына
5 октября, 12:58
«Зеленая лампа»: в помощь 6-летнему Марку собрана треть нужной суммы. Акция продолжается
2 октября, 11:27
«Зеленая лампа»: маме троих детей нужна помощь для оплаты лечения 6-летнего сына
1 октября, 12:29
«Зеленая лампа»: 6-летнему Марку нужна помощь, чтобы он начал нормально говорить
30 сентября, 11:59
«Зеленая лампа»: маме 6-летнего Марка из Сигулды нужна помощь для лечения сына
29 сентября, 16:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Матвея полностью собрана нужная на лечение сумма

Спорт

Лионель Месси стал владельцем футбольного клуба «Эльденсе» - уже второго в Испании
10 октября, 15:38
Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии
Лионель Месси стал владельцем футбольного клуба «Эльденсе» - уже второго в Испании
9 октября, 20:28
Названы десять самых дорогих футболистов мира: на первом месте - сразу двое
Лионель Месси стал владельцем футбольного клуба «Эльденсе» - уже второго в Испании
7 октября, 16:28
Мбаппе может покинуть «Реал» летом 2027 года: правда или слухи?
7 октября, 10:58
Лионель Месси провел последний матч за сборную Аргентины и забил гол
6 октября, 19:57
Какаду стали символами Олимпиады-2032: Брисбен представил необычные эмблемы Игр
5 октября, 18:30
Александр Овечкин объявил о завершении карьеры в НХЛ
2 октября, 18:56
После ухода Роналду сборная Португалии потеряла более 1,5 млн подписчиков в Instagram
2 октября, 11:58
Лионель Месси стал владельцем футбольного клуба «Эльденсе» - уже второго в Испании
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас