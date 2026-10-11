Ракетный удар по аэропорту в столице Саудовской Аравии унес 12 жизней, ранено более 300 человек

В результате ракетного удара по международному аэропорту имени короля Халида в столице Саудовской Аравии погибли по меньшей мере 12 человек, еще 309 получили ранения.

Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации королевства (GACA), передают Reuters и Associated Press.

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Атака произошла в субботу, 10 октября. Ракета попала в пассажирский терминал аэропорта, где в тот момент находились люди.

По информации авиационных властей, среди погибших четверо граждан Саудовской Аравии, двое граждан Бангладеш, а также по одному гражданину США, Египта, Иордании, Сирии, Судана и Палестины.

Пострадавших доставляли в больницы Эр-Рияда машинами скорой помощи и вертолетами. Некоторые раненые находятся в критическом состоянии. Медицинские учреждения столкнулись с большим наплывом пациентов.

В результате удара серьезно пострадала инфраструктура аэропорта. По сообщениям СМИ, повреждены пассажирские терминалы, а часть крыши обрушилась. Масштабы материального ущерба еще устанавливаются.

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Работа международного аэропорта была приостановлена, авиакомпании отменяли рейсы и меняли маршруты. Пассажирам рекомендовали уточнять информацию о вылетах непосредственно у перевозчиков.

В воскресенье, 11 октября, власти продлили закрытие аэропорта. Кроме того, после атаки школы Эр-Рияда перевели на дистанционное обучение, сообщает Associated Press.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы. По данным Reuters, это уже третье нападение на аэропорт Эр-Рияда за неделю. Два предыдущих удара также привели к человеческим жертвам и повреждению авиационной инфраструктуры.

Агентство Reuters отмечает, что нынешняя атака стала самой смертоносной на территории Саудовской Аравии более чем за десять лет

В воскресенье, 11 октября, хуситы вновь предупредили авиакомпании и пассажиров об опасности использования аэропортов Саудовской Аравии.

По состоянию на 11 октября официально подтверждены 12 погибших и 309 раненых. Оценка ущерба и последствий нападения продолжается.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что решительно осуждает атаку хуситов на аэропорт в Эр-Рияде. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила солидарность с Саудовской Аравией, отметив, что «такие атаки втягивают регион в спираль насилия».