Пережившую казнь американку вернули обратно в тюрьму

Защита пережившей неудачную попытку казни американки Кристы Пайк сообщила, что их клиент была переведена из больницы обратно в тюрьму.

Об этом говорится в заявлении адвокатов, которое приводит местный телеканал WVLT.

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«Кристу Пайк выписали из местной больницы, и сейчас она находится в реабилитационном центре имени Деборы Джонсон, где ее содержали уже более 30 лет… В тюрьме ей продолжают оказывать медицинскую помощь, и мы будем следить за ходом ее восстановления», - отмечается в сообщении.

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Власти Теннесси 30 сентября попытались казнить Пайк с помощью двух смертельных инъекций, однако процедура завершилась неудачей, после чего ее доставили в больницу. Заключенная пришла в сознание 6 октября.

Пайк была признана виновной в убийстве 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году. Она должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет.